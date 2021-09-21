Garanti BBVA/Genel Müdürü Baştuğ: "Vadeler azaltıldı, krediler bir günde yüzde 10 düştü"

Recep Baştuğ, BDDK'nın pandemi döneminde uyguladığı takipteki kredilerle ilgili uygulamanın sona ermesinin de sağlıklı olduğunu belirtti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ Mavi Nefes Projesi basın toplantısında Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu

Baştuğ, TCMB'nin zorunlu karşılık hamlesinin bankaların Döviz likiditesi anlamında negatif etki yaratmayacağını belirtirken, sektörün sermaye açısından sağlıklı olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir yeşil enstrüman konusunda planlarını paylaşan Baştuğ, “Bu işin çok başındayız yurtdışından yaptığımız büyük borçlanmaların tamamını sürdürülebilirlik çerçevesinde yapmak istiyoruz. Bu şekilde kendimizi belli taahhütlere sokup hem müşterilerimizi hem kendimizi çevre anlamında daha sağlıklı yerlerde konumlandırmak istiyoruz. ” dedi.

"Zorunlu karşılık bilançolarda önemli bir etki yaratmayacak"

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesinin döviz likiditesi konusunda bankalara negatif bir etki yaratmayacağını söyleyen Baştuğ, “Artık sektörde yabancı para bilanço çok farklı bir yere geldi. 250 milyar dolara yakın döviz mevduatı, 125 milyar dolar döviz cinsinden kredi var. Bankaların şuan kullanamadıkları önemli bir döviz bolluğu var. Dolayısıyla zorunlu karşılıklara transfer yapmak bankaları etkilemeyecektir” dedi.

Baştuğ, BDDK'nın geçen günlerde açıkladığı bireysel kredilerdeki vade azaltımı kararıyla ilgili olarak da bir günde toplam kullanım hacminin yüzde 10 azaldığını gördüklerini söyledi.

"Son bulması sağlıklı bir karar"

BDDK'nın pandemi döneminde uyguladığı takipteki kredi uygulamasının 30 Eylül'de son bulmasının çok yerinde bir karar olduğunu çünkü sürekli bunu taşımanın mümkün olmadığını söyleyen Baştuğ, "Kovid şartlarında yapılan bir uygulamaydı. Bence Eylül ayı itibari ile son bulması son derece sağlıklı bir karar” dedi.

"Bankaların sermayesi yeterli"

Sektörün sermaye yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baştuğ, “Sektör sermaye yönünden oldukça sağlıklı. Sektör ortalaması yüzde 17’ler ve üzerinde. Bunun minimum olması gereken yerin 12’ler olduğunu düşünürseniz hâlâ Türkiye’de bankaların sermayelerinin yeterli olduğunu ve bununla alakalı önümüzdeki dönem ihtiyaç duyulacak büyümeyi bankaların rahatlıkla karşılayabileceğini düşünüyorum” diye ekledi.