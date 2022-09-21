Gayrimenkulde Türkiye’nin en değerli ilçesi

2022’nin son çeyreğine girilirken konut piyasasındaki en değerli ilçeler herkes için merak konusu. Yapay zeka destekli gayrimenkul değer analizi yapan Endeksa.com’un konut piyasasındaki ortalama değerleri baz alarak yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli ilçesi Sarıyer olurken, Sarıyer’i Beşiktaş ve Çeşme takip ediyor. Sarıyer’de ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL olurken, Beşiktaş’ta ortalama fiyat 9 milyon 2 bin 868 TL, Çeşme’de ise 7 milyon 684 bin 340 TL’yi buldu. Listede İstanbul’dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya’dan birer ilçe yer alıyor.

İlçeler Ağustos 2022 Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m²)Ağustos 2022 Ortalama Fiyat (TL)Yıllık Değer Artışı (%)Ortalama Büyüklük (m²)Geri Dönüş Süresi (Yıl)

Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme Platformu Endeksa.com, yaptığı çalışmayla Türkiye’nin en değerli konutlarının bulunduğu, herkesin yaşamak istediği gözde ilçelerdeki konut piyasasını inceledi. Endeksa.com’un çalışmasına göre, Türkiye’nin en değerli ilçesi Sarıyer. Sarıyer’i, Beşiktaş ve Çeşme ortalama konut metrekare fiyatının en yüksek olduğu ilçeler olarak takip ediyor. Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 63 bin 45 TL, ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL oldu. En değerli ilçeler listesinde ikinci sırada yer alan Beşiktaş’ta ise ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 503 TL, ortalama fiyat 9 milyon 2 bin 868 TL olurken, en değerli ilçeler listesinin üçüncü sırasında yer alan Çeşme’de ise konut fiyatları son 1 yılda %147 arttı. Çeşme’de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 247 TL olurken, ortalama fiyat 7 milyon 684 bin 340 TL’yi buldu. Listede İstanbul’dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya’dan birer ilçe yer aldı.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Listeye baktığımızda İstanbul’un boğaz şeridindeki merkez ilçeleri ve Türkiye’nin en gözde tatil yerleri ilk olarak göze çarpıyor. Bu ilçeler bulundukları konum, doğal güzellikleri ve sosyolojik yapılarıyla Türkiye’nin orta üst kesiminin yaşadığı, yaşamak istediği yerler. Ekonominin, ticaretin, kültür sanatın, turizmin kalbinin attığı bu ilçeler her zaman önemli bir değere sahip. Bu durum konut piyasasını da ister istemez etkiliyor. Konut fiyatları yüksek olmasına rağmen değer artışı bu ilçelerde hala çok hızlı. Yıllık değer artışlarına baktığımızda %336’lara kadar ulaşan artışların yaşandığını görüyoruz” şeklinde konuştu.