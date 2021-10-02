Gazprom Ukrayna'yı devreden çıkardı: Rus doğalgazı TürkAkım üzerinden Macaristan'a geçti

Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı.

2.10.2021 09:31:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gazprom Ukrayna'yı devreden çıkardı: Rus doğalgazı TürkAkım üzerinden Macaristan'a geçti

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz sevkiyatına başladığını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu ülkelere doğal gaz sevkiyatına yeni bir rota üzerinden başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz arzı bugün TürkAkım boru hattı ve ayrıca Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulusal gaz iletim sistemleri üzerinden yeni bir rota üzerinden başladı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden bugün yapılan açıklamada, Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurduğu bildirilmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Beşiktaş, borsa liginde yatırımcısını uçurdu

Beşiktaş, borsa liginde yatırımcısını uçurdu

Türkiye'ye veda eden Honda, çalışanlarını görülmemiş tazminatlarla uğurladı

Türkiye'ye veda eden Honda, çalışanlarını görülmemiş tazminatlarla uğurladı

Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması: Her 4 kişiden 3’ü farkında

Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması: Her 4 kişiden 3’ü farkında

Coinbase'in 6 bin müşterisinden kripto para çalındı

Coinbase'in 6 bin müşterisinden kripto para çalındı

Gazprom Ukrayna'yı devreden çıkardı: Rus doğalgazı TürkAkım üzerinden Macaristan'a geçti

Gazprom Ukrayna'yı devreden çıkardı: Rus doğalgazı TürkAkım üzerinden Macaristan'a geçti

Çip krizi etkili oldu: Toyota'da üretim ilk kez düştü

Çip krizi etkili oldu: Toyota'da üretim ilk kez düştü

Yorum Yaz