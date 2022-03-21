Geçen yaza kadar 6 milyar dolarlık bütçeyi yönetiyordu: Şimdi UBER şoförü

Khalid Payenda geçen yaza kadar Afganistan’ın maliye bakanıydı ve 6 milyar dolarlık bir bütçeyi yönetiyordu. Şimdi, ABD’nin başkenti Washington’da ve Uber şoförlüğü yapıyor.

Khalid Payenda geçen yaza kadar Afganistan’ın maliye bakanıydı ve 6 milyar dolarlık bir bütçeyi yönetiyordu. Şimdi, Kabil’in Taliban’ın eline geçmesinden yedi ay sonra ABD’nin başkenti Washington’da ve Uber şoförlüğü yapıyor.

Washington Post’un haberine göre Payenda, “Şu anda yerim yok. Ben buraya ait değilim ve oraya ait değilim. Bu çok boş bir duygu” diyor.

Payenda, Uber şoförlüğü yaparak eşi ve 4 çocuğuna bakabildiğini belirtiyor, gecede, 6 saatte bahşişlerle birlikte yaklaşık 150 dolar kazandığını söylüyor. Payenda aynı zamanda Georgetown Üniversitesi’nde savaş ve yeniden yapılanmayla ilgili bir ders veriyor. Dönem başına 2 bin dolar aldığını belirten Payenda, bunu para için yapmadığının altını çiziyor: “Sınıftaki öğrenciler, geleceğin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve yardım görevlileri olacak. ABD ve Avrupa’nın yardımlarını verenlerden ziyade alanların perspektifinden, bir çatışmayı görmelerini sağlamayı umuyorum”

ÖNEMLİ KURUMLARDA ÇALIŞTI

Payenda geçmişte ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası gibi kurumlarda çalıştı. 2016’da ülkesinde maliye bakanı yardımcılığı görevine getirilen Payenda, üç yıl sonra hükümetten ayrılarak ABD’ye yerleşmişti.

Independent’ın aktardığı habere göre 40 yaşındaki Payenda Kasım 2020’de Kabil’e dönmüştü. Bu sırada anne ve babası Kovid-19’a yakalanmıştı. Payenda, o dönem Kabil’in en iyi hastanelerinden birinde olduklarını ancak annesinin nefes alıp vermesini sağlayacak 200 dolarlık bir makineyi bulamadıklarını ifade etti. Annesinin hayatını kaybetmesi ve hastanenin kötü koşulları Payenda’nın, dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yaptığı maliye bakanlığı teklifini kabul etmesine yol açtı.

Payenda, eşi ve eski iş arkadaşlarının Taliban’ın güçlendiğini ve ABD’lilerin ülkeden ayrıldığını belirterek bu teklifi reddetmesini önerdiğini aktardı. Gani’yle ilişkisi bozulunca istifa eden eski bakan, tutuklanmaktan korktuğu için ABD’ye gitti.

BİRÇOK İĞRENÇLİK GÖRDÜM

Payenda, Kabil 15 Ağustos’ta düşünce Dünya Bankası’ndaki bir yetkiliye şunları yazdığını aktardı:

“Artık bitti. Halkın işine yarayacak bir sistem inşa etmek için 20 yılımız ve tüm dünyanın verdiği destek vardı. Başarısız olduk… Hükümetteki bazı kişiler son anında bile çalmayı seçti. Halkımıza ihanet ettik”

Payenda, “Keşke görevi hiç kabul etmeseydim. Birçok iğrençlik gördüm. Başarısız olduk. Başarısızlığın bir parçasıydım. Halkın çektiği sefaleti görmek ve sorumlu hissetmek zor bir durum” diyor.

Afgan halkını da eleştiren Payenda, “Reform yapacak kolektif irademiz yoktu” diye konuştu. Eski bakan, ülkesinde yaşananlar yüzünden ABD’yi de suçladı. ABD’nin demokrasi ve insan hakları gibi değerlere ihanet ettiğini savundu.

Payenda, Afganistan’da yaşama hayalleri kurarken ABD’de asla istemediği yeni bir hayata başladığını söyledi.