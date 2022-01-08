Geleceğin drone pilotları yetişiyor

Türkiye’nin ilk dron teknolojileri platformu olan Dronmarket’in girişimi Dronmarket Akademi’de iHA pilot eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul’da SHGM tarafından yetki verilmiş, ilk ve tek MEB onaylı insansız hava araçları eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan akademideki 32 saatlik İHA-1 eğitimleri 10-13 Ocak, 17-20 Ocak ve 24-27 Ocak, 16 saatlik İHA-0 eğitimi ise 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Bugüne kadar Türkiye’nin pek çok yerinde yüzlerce kişiyle ve kurumla çalışmış olan İHA eğitmeni Şenay İnan “Teorik ve pratik olmak üzere tüm eğitimlerimiz uzman bir ekip tarafından veriliyor. Eğitime katılmak isteyen profil oldukça farklı. İçlerinde öğrenci de var CEO’da. Açıldığımızdan beri çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Hedefimiz yıllık bazda 1000 kişiye eğitim verebilmek. Ayrıca, kurumsal tarafta da çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu iş birliklerimizi artırmayı ve daha aktif olmayı istiyoruz” dedi.

Unutulmaması gereken önemli bir noktanın ise ticari amaçla kullanılacak drone’lar için mutlaka SHGM kaydı ve bu kurum tarafından yetkilendirilmiş okullardan alınacak eğitim olması gerektiğini belirten İnan; “ Bu prosedürlerin ardından hemen her sektörde drone kullanımı rahatlıkla gerçekleşebilir ve bundan para kazanılabilir” şeklinde sözlerini tamamladı.