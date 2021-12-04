Geleceğin en gözde meslekleri neler olacak?

Yakın gelecekte öne çıkacak meslekler hangileri? İşte 20 öneri...

4.12.2021 10:21:000
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Geleceğin en gözde meslekleri neler olacak?

Koronavirüs pandemi tüm dünyada alışkanlıkları değişitirdi, farklı sektörlerin büyümesine, yeni iş tanımlarının doğmasına yol açtı. Peki, pandemiyle ortaya çıkan meslekler neler? İşte Ekonomist Dergisi'nin haberine göre 2025'e kadar öne çıkması beklenen 20 meslek...

Pandeminin tüm dünyada başlattığı köklü değişim, insan kaynakları sektörünü de derinden etkiledi. Bazı prestijli işler önemini yitirirken, bazı mesleklerin ise yıldızı parladı.

Dijitalleşmeyle birlikte özellikle internet, e-ticaret öne çıktı.Pandemi döneminde uzaktan çalışma ve online eğitimle ilgili işler ve bu işlerin altyapısını sağlayan yazılım ve donanım uzmanlarına talep arttı.Uzaktan çalışanların verimliliklerini yönetmek önemli bir iş haline geldi. İnsanlar eve kapandığı için Netflix, Blutv, Digitürk ve D-Smart gibi eğlence platformları ve bu platformlara içerik üreten senaryo yazarları ve görsel tasarım uzmanlıklarının yıldızı parladı.Yakında drone filo yöneticiliği ve endüstriyel robot uzmanlığı gibi yeni mesleklerin de doğması bekleniyor.

Pandemi ile e-ticarette yüzde 100’lere ulaşan artışlar oldu. Bu artış, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerini de pozitif etkiledi. Web geliştiricileri ve veri tabanı uzmanlıkları öne çıktı. Kategori yöneticileri, pazar araştırması analistleri ve tedarik zinciri yöneticilerinin yıldızı parladı.

Bu nedenle ileri veri analitiği ve veri analistleri çok daha kıymetli hale geldi. Veriye dayalı karar alan liderler önem kazandı. Veri toplayan ve bu verileri analiz edecek uzmanlara olan ihtiyaç arttı.

E-ticaret’te, kurye ve kargo dahil lojistik sektöründe, mobilya, elektronik gibi evle ilgili sektörlerde ve özellikle gıda sektöründe talep patlaması yaşandı.

İşte Ekonomist'in Mart ayındaki araştırmasına göre 2025'e kadar öne çıkması beklenen 20 meslek

  1. Veri Analistleri ve Veri Bilimciler
  2. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları
  3. Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanları
  4. Proses Otomasyon Uzmanları
  5. İş Geliştirme Uzmanları
  6. Dijital Dönüşüm Uzmanları
  7. Bilgi Güvenliği Analistleri
  8. Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri
  9. Nesnelerin İnterneti Uzmanları
  10. Proje Yöneticileri
  11. İşletme Hizmetleri ve Yönetim Yöneticileri
  12. Veritabanı ve Ağ Uzmanları
  13. Robotik Mühendisler
  14. Stratejik Danışmanlar
  15. Yönetim ve Organizasyon Analistleri
  16. Fintech Mühendisleri
  17. Mekanik ve Makine Tamircileri
  18. Organizasyonel Gelişim Uzmanları
  19. Risk Yönetim Uzmanları
  20. Drone pilotları ve filo yöneticileri
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