Geliri yüzde 7 bin arttı

BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar avro kar açıkladı

10.05.2021 15:25:000
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Geliri yüzde 7 bin arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon avro olarak gerçekleşti.

BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı. Buna göre, şirketin birinci çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128,1 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53,4 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon avroya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar avro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27,7 milyon avro gelir elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı da 4,39 avroya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz Kovid-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.

BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12,4 milyar avro gelir bekliyor.


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