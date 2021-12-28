Genç liderler ödüllerini aldı

Bu yıl altıncısı gerçekleşen ‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırmasında yer alan ve 56,5 milyar TL’lik ciroya yön veren genç liderler Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği çevrimiçi törenle ödüllerini aldı.

İş dünyasında kuralların neredeyse yeniden yazıldığı pandemi süreci, teknolojiye daha çabuk adapte olan genç yöneticileri de ön plana çıkardı. Ekonomist dergisinin yaptığı 40 yaş altı 40 CEO araştırması bu süreçte gençlik rüzgarının güçlendiğini ortaya koyuyor. Yaklaşık 56,5 milyar TL’lik ciroya yön veren 40 Yaş Altı 40 CEO, Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen online ödül töreninde bir araya geldi. Bu yıl altıncısı hazırlanan ‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırmasında yer alan üst düzey yöneticiler, çevrimiçi düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı. 56,5 milyar TL’lik ciroya yön verirken, 67 bin 377 kişiye liderlik yapan genç yöneticileri buluşturan ödül töreni Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü Haşim Işık’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Doğan Dış Ticaret ve TRUMP Towers’ın co-sponsor, Atasay Kuyumculuk, Çağdaş Holding, Karaca Group ve Mopak’ın destek sponsoru olduğu tören önemli bir oturuma ev sahipliği yaptı. Karaca Group CEO’su Fatih Karaca, Hassan Elektrik CEO’su Hasan Kaytan, Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO’su İlker Sözdinler ve Memişoğlu Tarım Genel Müdürü Veysel Memiş ‘Genç Liderlik’ başlıklı panelde yeni dönem liderliği ve 2022 yılı hedeflerini anlattı.