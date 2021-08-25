Genveon İlaç ve Kopaş Kozmetik YKB Alp Karaağaç: Yeni satınalmalar gündemde

Bir aile şirketi olan Bilfar Holding’de yaşanan ayrılıkların ardından yoluna güçlü devam eden ALP KARAAĞAÇ, Genveon İlaç ve Kopaş Kozmetik’in yönetim kurulu başkanı. Alp Karaağaç, ilaç sektöründe yaptıkları 1 milyar TL’lik üretim tesisi satın alımıyla ihracata da başladıklarını söylüyor. 2021’de her iki sektörde katlayan büyümelere imza attıklarını anlatan Karaağaç, “2025 yılına kadar büyüme ve Türkiye’nin en büyük 25 ilaç şirketi içinde yer alma hedefimize odaklanıyoruz. Özellikle bebek bakım ve kişisel bakım kategorilerinde yeni satın alma fırsatlarını devamlı takip ediyoruz” diyor.

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Capital Temmuz 2021 sayısından

Adil Karaağaç’ın bir eczacı olarak başladığı girişimcilik serüveni Bilim İlaç ve Kopaş Kozmetik gibi iki devi bünyesinde bulunduran Bilfar Holding’le zirveye ulaşmıştı. Aradan yıllar geçti ve 2013 yılında yeni kuşaktan Alp Karaağaç, Kopaş Kozmetik’i diğer iki kardeş ise Bilim İlaç’ı paylaşıp yola ayrı devam etme kararı aldı.

Genveon İlaç ve Kopaş Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Alp Karaağaç, “Sahibi olduğum şirketlerin bulunduğu sektörlerin operasyon olarak bazı temel konulardaki yakınlığı beni Genveon ile Kopaş Kozmetik’in de başında olmaya, bu yolda kararlı olarak ilerlemeye yönlendirdi” diyor. İş insanı Ar-Ge merkezi kurarak birçok yeni ürünün ruhsatını aldı ve üretime de Novartis’in fabrikasını alarak başladı. Bugün ilaç ve hızlı tüketim ürünleri sektöründeki 2 şirketiyle 2021’de 1,6 milyar TL ciro hedeflediklerini belirten Karaağaç, ilaçta yaptıkları 1 milyar TL’lik üretim tesisi yatırımıyla ihracata da başladıklarını anlatıyor. 2021’de her iki alanda da katlayan büyümelere imza attıklarını söyleyen Karaağaç, “2025 yılına kadar Türkiye’nin en büyük 25 ilaç şirketi içinde yer alma hedefimize odaklanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuzu bu odağa harcıyoruz” diyor. Karaağaç, 2025 yılında gelirlerinin yüzde 25’ini ihracattan elde etmeyi hedefliyor. Kopaş tarafında ise özellikle bebek bakım ve kişisel bakım kategorilerinde yeni satın alma fırsatlarını takip ettiklerini söylüyor. Genveon İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Bilfar Holding çatısı altında Bilim İlaç ve Kopaş Kozmetik şirketlerinin sahibiydiniz. Sonra aile ayrıldı. Genveon kurulana kadar nasıl bir süreçten geçtiniz?

Üç kardeşin yönettiği, ilaç ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerimiz vardı. 2013 yılında aile bireylerinin anlaşmasıyla birlikte bir ayrılma süreci yaşandı. Süreç sonunda Bilim İlaç’tan ayrıldım, iki kardeşim Bilim İlaç’ın ortağı oldu. Ben Kopaş Kozmetik’in sahibi oldum. Bu ayrılma sürecini üç kardeşin anlaşmasıyla sorunsuz bir şekilde yönettik.

Bu ayrılığın nedeni neydi?

Aile üyelerinin farklı vizyonlarda olmasından ve artık kendi vizyonlarını, şirketlerine yansıtmak istemelerinden kaynaklandı. Bildiğiniz gibi şirketler büyüdükçe hedefe konsantrasyon daha da zorlaşıyor, büyük bir vizyona koşarken hedeften kopmalar olabiliyor. Başarı ana hedefe odaklanmaktan geçiyor. Kardeşler olarak biz de bu amaçla prensip kararı alarak ayrı ayrı kendi vizyonumuzu, ana hedeflerimizi belirledik ve çizdiğimiz rotaya göre planlarımızı yaptık. Aile şirketlerinin sağlıklı bir şekilde yıllar boyu var olması için öncelikle aile anayasalarını oluşturmaları gerekiyor. Bir sonraki neslin kendi hedeflerini çizebilmesi için onlara destek olunmasının, gerekli eğitimleri süreç içinde değişen koşullara göre almalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Siz süreç sonunda nasıl devam ettiniz?

Kopaş Kozmetik’in bünyemize geçmesiyle birlikte kendimize sıfırdan yeni bir şirket kurduk.

İlk olarak işe nereden başladınız? Yeni yolunuzda sizin vizyonunuz neydi?

Sahibi olduğum şirketlerin bulunduğu sektörlerin operasyon olarak bazı temel konulardaki yakınlığı beni Genveon ile Kopaş Kozmetik’in de başında olmaya, bu yolda kararlı olarak ilerlemeye yönlendirdi. Genveon olarak 2009’da pazardaydık. Vizyonumuz kapsamında Ar-Ge merkezimizi kurarak birçok yeni ürünün ruhsatını aldık. Üretime de Novartis’in fabrikasını alarak başladık. Vizyonumuzdaki en önemli farklılık, üretim tesisimizi tüm dünya için üretim üssü haline dönüştürmek.

2020 yılında şirketinizin adı neden değişti?

Çünkü 2020 yılıyla birlikte daha çok insanın hayatına dokunmak için büyük hedeflerle oluşturduğumuz yeni vizyonumuz kapsamında, bir dönüşüm hareketi başlattık. Bu dönüşüm hareketinin ilk adımı olarak ismimizi “Genveon” olarak değiştirdik. Bu değişime paralel olarak Gebze’de şirketimizin bünyesine 1 milyar TL’lik yatırımla üretim tesisimizi katarak üretim yapmaya da başladık. Tesisimiz halihazırda Japonya, Kanada, Güney Kore, Avrupa ülkeleri de dahil 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Genveon olarak insanlığa ve insan hayatına fayda sağlayacak, değer katılmış yeni ürünler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Gebze tesisimizde yer alan Ar-Ge merkezimizi geliştirmek amacıyla altyapı, makine ve teçhizat alanında oldukça büyük bir yatırım yaptık. Bu yatırımımızla teknoloji transferleri ve yeni ürün geliştirmelerini de hızlandıracağız. Ar-Ge çalışmalarımızı özellikle tüm dünyada hızla gelişen kronik hastalık alanlarından onkoloji, nefroloji, solunum ve diyabet alanlarına odakladık. Ar-Ge merkezimizle Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve ihracatı artırmak için çalışıyoruz ve bölgesel güç olmayı hedefliyoruz.

Genveon İlaç’ın odaklandığı alanlar hangileri?

Ürün gamımız jenerik ürün ve OTC ürünlerden oluşuyor. Toplamda 47 ürün ve 89 formla ilaç sektörüne hizmet veriyoruz. İlaç portföyümüzü değer katılmış akut, kronik, orijinal, eş değer ve OTC ürünler olarak belirledik. Şu anda Ar- Ge’de çalışılan ürünler hariç nöroloji, psikiyatri, KBB, aile hekimi, dahiliye, pediatri, fizik tedavi, ortopedi, cerrahi, göğüs hastalıkları ve kadın doğum alanlarına yönelik üretim gerçekleştiriyoruz.

2020 yılında ilaçta cironuz ne oldu? 2021 hedefiniz nedir?

2020 yılında 500 milyon TL ciro gerçekleştirdik. 2021 yılında ciroyu ikiye katlamayı 1 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize yeni satın aldığımız tesisimiz ve ürettiğimiz yeni ürünlerimizle ulaşmayı planlıyoruz.

Grup toplamında 2021 ciro hedefiniz nasıl?

2021 yılı tahmini toplam grup ciromuz 1,6 milyar TL olacak, bu ciro içinde Genveon’un cirosu ise 709 milyon TL. Hedefimiz grup olarak oluşturduğumuz platformlar ve ekosistemle kendi pazarlarında en fazla büyüyen şirketler arasında yer almak, ihracatımızı artırmak ve Genveon’un kalite olarak kendi alanında en iyilerinden biri olan fabrikasıyla hem ülkemiz hem başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok şirket için üretim üssü olmak.

Kapasiteniz ne kadar?

Yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitemiz bulunuyor. Bunun bir kısmını Genveon ilaç ürünleri bir kısmını da fason olarak ürettiğimiz ürünler oluşturuyor. Bu üretimlerde hem Türkiye’ye fason üretim hem yurt dışına fason ihracat yaparak kapasitemizin maksimumunu kullanmaya özen gösteriyoruz. Genveon olarak nöroloji, psikiyatri, kulak, burun, boğaz ve aile hekimleri alanına yönelik ilaçlarımızı bu fabrikamızda üretiyoruz. Şu anda fabrikamızın yüzde 10’unu Genveon ürünleri için, geri kalanını da yurt içi ve yurt dışı müşterilerimiz için kullanıyoruz.

İhracatta hedefleriniz neler?

Geçmişimizde ihracat bulunmuyor. Yeni fabrikamızın satın alımından sonra ihracat hedefleri belirledik. 2021 yılıyla ihracat planlamalarımıza başladık. Şu anda gelişmiş pazarlar ve batılı ülkeler olmak üzere AB ülkeleri, Amerika ve Japonya’yı öncelikli pazar olarak görüyoruz.

OTC ürünlerinin cironuzdaki payı nedir?

Satışlarımızın yüzde 80’ini akut ve kronik hastalıklar, yüzde 20’sini de OTC ürünler oluşturuyor.

2025’e kadar olan büyüme yolculuğunuz nasıl olacak?

İş geliştirme faaliyetlerimizi oldukça yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde yeni ürünler geliştirerek yurt dışından yeni ürünler ithal ederek ve yeni ürünlerin satışlarını artırarak 2025 yılına kadar istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.

Ajandanızın en önemli maddesi nedir?

2025 yılına kadar büyüme ve Türkiye’nin en büyük 25 ilaç şirketi içinde yer alma hedefimize odaklanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuzu bu odağa harcıyoruz. Ayrıca 2025 yılında gelirlerimizin yüzde 25’ini ihracattan elde etmeyi hedefliyoruz.

Kopaş Kozmetik tarafında neler yapıyorsunuz?

Kopaş olarak Türkiye’nin en büyük hızlı tüketim ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Dalin gibi oldukça büyük markalarımız var. Kişisel bakım ürünlerinden deodorantlara kadar oldukça geniş bir alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Şirket bünyesinde yer alan markalarımız pazarın oldukça büyük bir kısmını domine ediyor. Üretimimizi Çerkezköy’deki fabrikamızda gerçekleştiriyoruz ve 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kopaş’ın yaklaşık 900 milyon TL’lik cirosu bulunuyor.

“İLAÇ SEKTÖRÜ YÜZDE 16 KÜÇÜLDÜ”

DARALMA Pandeminin her pazarda olduğu gibi ilaç pazarında da negatif bir etkisi oldu. Bu dönem pazar, kutu bazında yüzde 16 daraldı. En az etki kardiyovasküler ve onkoloji gibi kronik hastaların ilaçlarında görülürken en büyük etki antibiyotikte yüzde 54 küçülmeyle yaşandı. Küresel ilaç pazarı da pandemiden etkileniyor. 2021 yılında pazarın yılık olarak kutuda yüzde 1 küçülme yaşanacağı tahmin ediliyor.

İLK 25’İ HEDEFLEDİ Genveon olarak pandemi döneminde de pazarın üstünde ciddi bir büyüme elde ettik. Özellikle 2021 ilk çeyrekte pazarın iki katı büyüme gösterdik. Ar-Ge’den çok fazla ürün çıkarmamız ve piyasaya yeni ürün sunabilme özelliğimizle bu dönemde büyümeyi başardık. 2025 yılında Türkiye’nin en büyük ilk 25 ilaç üreticisi arasına girmeyi hedefliyoruz.

BÜYÜMENİN YÖNÜ Onkoloji, diyabet ve otoimmün pazarları en çok büyüyen pazarlar olarak dikkat çekiyor. Pazar içinde orijinal ürünlerin 2008 yılında yüzde 53 olan payının 2023’te yüzde 42’ye düşmesi bekleniyor. Yine yaklaşık yüzde 4 olan OTC pazarının da yüzde 5’e çıkması bekleniyor.

SATIN ALMA FIRSATLARINI YAKINDAN İZLİYORUZ

BÜYÜMENİN YOLU Büyümek için riskleri hesaplıyor, hedeflerimizi vizyonumuza paralel hayata geçiriyoruz. Büyümenin yolu bu riskleri almaktan geçiyor. İlaç ve kozmetik dışı yeni faaliyet alanlarımızı hayata geçirmeyi planlıyor, bu konu için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Şu anda tüm enerjimizi mevcut şirketlerimizin gelecek hedeflerine ulaşması için harcıyoruz. Satın alma fırsatlarını sürekli olarak izliyoruz ve gündemimizde yer alıyor. Kopaş Kozmetik’te özellikle bebek bakım ve kişisel bakımda yeni fırsatları devamlı takip ediyoruz.

RADARDA Türkiye pazarında, geleneksel ve modern kanal, medikal ve eczane kanalı hatta profesyonel kanal dahil tüm dağıtım kanallarında kendi ürünlerimizin bulunduğu kategorilerde, Türkiye’nin en güçlü dağıtım ağına sahip şirketlerden biriyiz. Türkiye’ye girmek isteyen çok uluslu şirketler açısından bu nedenle önem arz ediyoruz. Bu tip şirketlerin ürünlerinin Türkiye pazarına penetrasyonunu sağlamak ve mevcutta var olan çok uluslu şirketlerin dağıtım ağlarını geliştirmek açısından birçok teklif alıyoruz.

“BEBEDOR’U ALDIK” Ancak bebek ve kişisel bakım kategorilerinden çok da ayrılmak istemiyoruz. Bu bağlamda oldukça seçici davranmaya çalışıyoruz. Kendi kategorisinde pazar lideri bir marka olup 1992 yılından beri hayatımızda olan Bebedor markasını, Ocak 2020 tarihinde satın almamızın da bu hassasiyet doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bebedor’u alarak Kopaş Kozmetik bünyesinde yer alan marka sayısını 7’ye yükselttik. Dalin ve Bebedor’un yaratacağı sinerjiyle inovatif ürünler sunacağız.

DİJİTAL SATIŞIMIZ YÜZDE 300 ARTTI

SATIŞ Bebek bakımda Dalin, kişisel bakımda Sesu markamızla adet bazında pazar lideriyiz. Dalin’in saç bakımdaki payı yüzde 47. Oran bu kadar yüksek olunca ister istemez pazarın büyümesini de doğrudan etkileyen oyuncu haline geliyorsunuz. Sesu markamız, pazar adet büyüklükleri değerlendirildiğinde yüzde 26 paya sahip. Dalin’in bebek bakımda 81 farklı ürünü bulunuyor. Pandemi sürecinde sabun ve kolonya grubumuz geldi. Çocuk sabun kategorisinde 2019 yılına göre 2020’de payımız yüzde 7,5 arttı. Ciro bazında sıvı sabun yüzde 85, katı sabun satışlarımız yüzde 25 yükseldi. Kolonya satışlarımız ise üç haneli büyüyerek 2019 satışlarımızın iki katına çıktı.

PANDEMİ Kişisel bakımda alınan önlemler boyunca kapalı olan kuaför ve güzellik salonlarından dolayı, tüketicilerin kişisel bakım ihtiyaçlarını evde karşılamaya başlamasıyla ağda ve tüy dökücü ürünlerimiz ciro bazında yüzde 7,1 büyüdü. En çok büyüyen ürünlerimiz, yüzde 37 ciro ile ağda bantları ve yüzde 145 ile Sesu granül ağda oldu. Tüketicilerin bu süreçte kendi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldığı bir başka kategori de saç boyası oldu. Bu dönemde bir önceki yıla göre 2020 yılı büyümemiz adette yüzde 25 olarak gerçekleşti.

E-TİCARET E-ticaret kanalı açmak için girişimde bulunmadık. Online satışlardaki payımızı artırmak için çabalıyoruz. Pandemide dijital kanallarda da ciddi bir satış artışı yaşadık. Bu artış yüzde 300’lere kadar yükseldi.

İLAÇTA HEDEFTE NE VAR?

Genveon 47 ürün ve 89 formla ilaç sektörüne hizmet veriyor.

2020’de 500 milyon TL ciro gerçekleştirdik. Fason üretim de yapıyor ve üretim kapasitemizin tamamını kullanmaya çalışıyoruz.

2021 yılında ise ciroyu ikiye katlayarak 1 milyar TL’ye ulaşmayı hedefliyoruz.

Hedefimize yeni satın aldığımız tesisimiz ve yeni ürünlerimizle ulaşacağız.

2025’e kadar Türkiye’nin en büyük 25 ilaç şirketi içinde yer almak istiyoruz.

Ayrıca 2025’te gelirlerimizin yüzde 25’ini ihracattan elde etmeyi planlıyoruz.

Fabrikamızı Türkiye ve gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok şirket için üretim üssü yapmak istiyoruz.

Ar-Ge merkezimizle bölgesel güç olmayı hedefliyoruz.