Getir, hızlı market teslimat şirketi Gorillas’ın tamamını satın aldı

Dünyada bir ilki Türkiye’de başlatarak, dakikalar içerisinde market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas’ın tamamını satın aldı. Bu hamleyle sektörünün öncüsü Getir, pazarın konsolidasyonuna liderlik etmeyi sürdürdü.

Dünyada dakikalar içinde market ürünleri teslimatı iş modelinin yaratıcısı Getir, Berlin merkezli hızlı teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı. Bu hamle, Getir'in hızlı market teslimatı sektöründeki konsolidasyona öncülük ettiğinin bir kez daha altını çizdi.

2015 yılında kurulan ve üç kıta 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, bu yıl, Avrupa’da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacorn’u olmuştu.

Getir Kurucusu Nazım Salur; “Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.