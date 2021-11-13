Getir, Şok Market hissedarı olacak

Şok Market tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların, Getir'e satışı için niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

ok Marketler yaptığı duyuruda, Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların, Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığını kaydetti.

Şok Marketler Tic. A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların, Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan hızlı teslimat şirketi Getir, mart ayında 1 milyar dolar değeri aşarak unicorn olduğunu açıklamış, 300 milyon dolarlık yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını duyurmuştu.

12 Kasım tarihinde, Avrupa'nın ardından ABD pazarında da faaliyetlerine başladığını duyuran şirket, yıl sonuna kadar New York ve Boston'da da hizmet vereceklerini açıkladı. Salur, ABD'de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetmişti.