Gıda sektörünün devi Kerry Group, 50.yılını kutluyor

36 ülkede 152 üretim tesisi ve 22 binden fazla çalışanı ile Kerry Group, Elite World Sapanca Otel’de “Genişleyen Ufuklar” teması ile düzenlenen bir organizasyon ile 50. Yılını kutladı.

Geniş bir katılım kitlesi ile düzenlenen organizasyonda, tüketiciler tarafından tercih edilen gıda markaları ve yiyecek-içecek üreticileri iş ortakları bir araya geldi. Etkinlikte, Kerry Group APMEA CEO’su ve Başkan Yardımcısı John Cahalane ve Kerry Türkiye, Orta Doğu ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık ve Türkiye çalışanlarının yanı sıra üst düzey liderler, davetlilerle birlikte Kerry’nin sürdürülebilir gelecek stratejisini, 2022 performansı, küresel yiyecek-içeçecek sektörlerinin geleceğini ve müşteri beklentilerindeki değişimleri paylaştılar.

Açılış konuşmasını yapan, Kerry Group Orta Doğu, Türkiye ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık, “2022 yılına güçlü bir başlangıç yaptık” dedi. Gıda bileşenleri ve ev dışı tüketim kanallarında ciddi bir artış deneyimledik. Ev dışı tüketim sektörü, önceki yıl zorlu bir dönemden geçerken, 2022’de bu durumdan çok güçlü bir geri dönüşle çıktı. Hızlı bir büyüme yaşayan 2019 yılının talep seviyelerini de geride bıraktı. Bu talebi karşılamak için Tuzla’daki fabrikamızda üçüncü hattımızı işletmeye aldık. Gıda üreticisi müşterilerimizin ihracat satışlarındaki artış sayesinde, bizler de gıda bileşenleri kanalında önemli bir büyüme kaydettik. Özetle COVID sonrası sınırlamaların kaldırılması ve ihracat pazarlarında artan taleple birlikte güçlü bir dinamizm sözkonusu” diyerek gelecek öngörülerinin olumlu olduğunu dile getirdi.

İnanç Işık ayrıca, Kerry’nin geniş ürün yelpazesi ile son 50 yıldır gıda sektörünün lider lezzet ve beslenme çözümleri tedarikçisi olduklarını belirtti. “Elimizdeki teknolojilerle, unlu mamuller, süt ürünleri, şekerleme, içecek, et ve ev dışı tüketim sektörlerinde her gün büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz 2006 yılından bu yana paydaşlarımızla fikir birliği içerisinde sektörümüzü geliştirmekten dolayı mutluyuz.”

Işık, “Türkiye’de hem AR-GE çalışmaları hem de üretim tesisi olan ve 2015 yılında Krater markasını satın alan Kerry, yatırımlarına devam ederken, aynı zamanda lokal lezzetleri tüketicilere sunmak ve sağlıklı yaşam için tüketicilerin taleplerini karşılamak üzere inovasyon çalışmalarını artırmaktadır” dedi ve Türkiye’de yürütülen AR-GE çalışmalarında dondurma grubunun bu konudaki en iyi örnek olduğunu belirtti. “Türkiye’de yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla, lokal tatlara ve tüketicinin yenilik beklentisine uygun olarak geliştirdiğimiz dondurma grubumuzun Kerry’nin global operasyonunda bir benzeri yok. Kendi AR-GE çalışmalarımızla inovasyonu devam ettirerek markalarımızı büyütmek her zaman hedefimiz.”

Tüm gün süren etkinlikte, Kerry APMEA Grup Başkanı John Cahalane, Kerry’nin bugününü ve gelecek vizyonunu anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Kerry’nin 50 yıllık başarısının özverili bir çalışmaya dayandığını belirten Cahalane, gelişen teknolojiyle yarım asırlık süre içerisinde devamlı bir dönüşüm içerisinde olduklarını ifade etti. Sürdürülebilirliğe de büyük önem verdiklerini vurgulayan John Cahalane, değişen dünyaya uygun çevre dostu ürün yelpazesi konusunda da daha aktif rol alacaklarını belirtti. Gıda güvenliği, temiz etiket, pozitif ve dengeli beslenme, pro-aktif beslenme, kişiye özel beslenme için tüketicilerin çözümler beklediğini belirten Cahalane, dünyada bir milyar tüketiciye dengeli ve pozitif bir beslenme sağladıklarını ve hedeflerinin 2030 yılında bunu iki milyar kişiye çıkarmak olduğunu ifade etti.