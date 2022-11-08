Girişimciliğin Davos'u: Global Girişimcilik Haftası başlıyor

Global Girişimcilik Haftası’nın 15’incisi bu yıl “geleceğe kanat aç” sloganıyla kutlanacak. 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek GGH 2022 kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce etkinlik düzenlenirken, etkinlikleri on binlerce kişi takip edecek.

Türkiye’de 2008 yılından beri her kasım ayında 180 ülkeyle eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), bu sene 14-20 Kasım tarihleri arasında “geleceğe kanat aç” sloganıyla kutlanacak. Sivil toplum kuruluşlarından (STK) ve üniversitelerden oluşan 29 kurumun desteğiyle, bu yıl da Global Entrepreneurship Network’ün (GEN) bir parçası olarak çalışmalarını yürüten GEN Türkiye ile Habitat Derneği’nin genel koordinasyonunda düzenlenecek GGH 2022 kapsamında Türkiye genelinde gerçekleşecek yüzlerce girişimcilik etkinliğine on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek

GGH; Washington DC’de, Kauffman Vakfı desteğiyle, tüm dünyada girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklanmış Global Entrepreneurship Network (GEN) şemsiyesi altında yürütülüyor. Başlangıçta ana amacı gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmek olan GGH; bugün gelinen noktada STK’lardan üniversitelere, girişimcilerden yatırımcılara, özel sektörden medya ve devlet kurumlarına kadar ekosistemde faaliyet gösteren 300’den fazla paydaş kurumu bir araya getiren bir platform olarak konumlanıyor. Bu yıl 15’incisi kutlanacak hafta boyunca tüm GGH paydaşları Türkiye’nin dört bir yanında düzenledikleri yüzlerce girişimcilik etkinliğiyle bu alandaki farkındalığı artırıyor.

“Giderek artan sayılar ve alınan yatırımlar gelişimin göstergesi”

GGH 2022 özelinde değerlendirmede bulunan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, şunları söyledi: “Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gün geçtikçe büyüdüğüne ve bir girişimcilik kültürünün yerleşmeye başladığına şahit oluyoruz. Bugün gelinen noktada Türkiye’de çok sayıda başarılı girişim olduğu gibi VC’lerin, kurumsal VC’lerin, melek yatırım ve kitle fonlama platformlarının sayısı da giderek artıyor. Yurt dışından alınan yatırımlar bu kültürün daha da geliştiğinin en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor. GEN Türkiye olarak bizler de düzenlediğimiz çeşitli yarışma ve etkinliklerle girişimcilik ekosistemin gelişimine önemli katkı sağlıyoruz. Bunlardan biri olan Global Girişimcilik Haftası’na yoğun katılım beklerken, bu yıl girişimlere fikrinle, ekibinle, inovasyonunla, ‘geleceğe kanat aç’ diyoruz.”

“Hedefimiz ‘yılın ülkesi’ seçilmek”

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Koton Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz da “Türkiye’de ilk kez 2008 yılında 6 ilde düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlayan Global Girişimcilik Haftası bugün gelinen noktada tüm illerde yoğun ilgiyle kutlanıyor. Bu yapıyı demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımda tutmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Global Girişimcilik Haftası’nın ülkemizde başarıya ulaşmasının altında da bu dayanışma yatıyor. Global Girişimcilik Haftası kampanyası ile Türkiye, 2011 yılında bu haftayı kutlayan tüm ülkeler arasından ‘yılın ülkesi’ seçildi. Bu yıl da ‘geleceğe kanat aç’ sloganıyla gerçekleştireceğimiz çalışmalarla tüm ülkeler arasından ‘yılın ülkesi’ seçilmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hayalimiz Girişimciliğin Davos’una bir kez daha ev sahipliği yapmak”

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır şöyle konuştu: “Girişimciliğin Davos’u niteliğini taşıyan Global Girişimcilik Kongresi, her sene farklı bir ülkede düzenleniyor. Türkiye ekibi; Endeavor, Habitat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında bu kongrenin ev sahipliği için verdiği teklifle birçok güçlü aday ülke arasından sıyrılarak 2018 yılında kongreyi İstanbul’da düzenlemeye hak kazandı. Bu kongreye 7500’ün üzerinde katılımcı, ulusalda 60 şirket ve 50 STK katılım gösterdi. Hayalimiz bu yıl Global Girişimcilik Haftası’nda ortaya koyacağımız başarılı performansla Global Girişimcilik Kongresi’ne ülke olarak paydaşlarımızla birlikte bir kez daha ev sahipliği yapmak.”

“Anadolu’da girişimciliğe ilgi çok yoğun”

GEN Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Coca Cola Company Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ise Global Girişimcilik Haftası’nda paydaş ve etkinlik sayısı artarken; GGH’ın Türkiye çapında daha geniş bir yapılanmaya ulaştığına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti: “Gelinen noktada Global Girişimcilik Haftası organik bir büyümeyle kendi kendini yürüten bir kampanya haline geldi. Öte yandan etkinliklerin kalitesinin de giderek arttığını ve özellikle Anadolu’da girişimciliğe karşı çok ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu noktada Global Girişimcilik Haftası’nı özellikle şehir şehir işleyerek yaymanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm illerdeki ekosistem oyuncuları ve paydaşlarımıza çağrıda bulunarak bu yıl hep birlikte ‘geleceğe kanat açalım’ diyoruz.”