Global iş dünyasındaki 50 Türk Kadın Lider

Son dönemde global arenada ismini duyurmaya başlayan Türk kadın yönetici sayısında artış var. Bu kişiler dev ciroları yönetmekle kalmayıp global şirketlerin stratejilerine ve gelecek rotasına da yön veriyor. Capital olarak bu isimleri uzun yıllardır takip ederek 2 yılda bir oluşturduğumuz “Global 50 Türk Kadın Lider” listesiyle onların ajandasına ışık tutuyor, kariyer yolculuklarına tanıklık ediyoruz. Her biri milyar dolarlık büyüklükleri yöneten kadın yöneticilerin ajandasında bu yıl çeşitlilik ve kapsayıcılık ön planda.

Capital Şubat 2023 sayısından

Türk kadın liderler uzun yıllardır global iş dünyasında adından söz ettiriyor. Dev şirketlerde CEO’luktan yönetim kurulu başkanlığına kadar farklı pek çok pozisyonda görev alıyorlar. Bu isimlere ışık tutan “Global 50 Türk Kadın Lider” araştırmasında bu yıl da sadece yönettikleri cirolarla değil, globaldeki etki alanlarıyla da göz dolduran isimler yer aldı. Her biri belirsizliği yönetme becerileriyle son yıllarda globalde daha fazla güç kazandığını doğruluyor. Yoğunlukla pazarlama, finans ve insan kaynakları kökenleriyle dikkat çekiyorlar.

Pek çok global liderin geçmişinde yılların pazarlama deneyimi var. Gülen Bengi, Sedef Salıngan Şahin, Serpil Timuray, Elvan Önal, Özlem Fidancı, Oya Öngör, Leyal Eskin Yılmaz gibi isimler de bunun kanıtı.

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