Göktekin Enerji, Gülbahar Elektrik’i Birleşim Grup’a devretti

Güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları alanında mühendislik, tedarik ve projelendirme hizmetleri sunan Göktekin Enerji, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan 24.193 kW (24.2 MW) kurulu gücündeki lisanslı Gülbahar Elektrik Üretim’i sattı. GES yatırımının yüzde 100 hissesini, mühendislik, enerji, inşaat, madencilik ve otelcilik alanlarında faaliyet gösteren Birleşim Grup satın aldı.

Anlaşma Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, Birleşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdris Çakır’ın imzalarıyla gerçekleşti. Hisse devir töreninde Göktekin Enerji ve Birleşim Grup’un üst düzey yetkilileri ile kreditör banka olan QNB Finansbank’ın Bölge Müdürü Erçin Demirkol ile Ticari Şube Müdürü Dilek Babiloğlu da katıldı.

GÖKTEKİN ENERJİ YURTDIŞINA YÖNELECEK

Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, Gülbahar Elektrik Üretim’in, Birleşim Grup’a devrine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. “Biz bu projeyi aldığımızda satış amaçlı değil de uzun vadede elimizde tutacağımız değerli bir yatırım olarak düşündük. Ancak gelinen noktada Birleşim Grup gibi enerjiden inşaata birçok alanda faaliyet gösteren önemli bir gruba devretmiş olmaktan dolayı çok memnunuz. Her iki taraf adına hayırlı olmasını dilerim.”

Göktekin Enerji’nin bundan sonra da hem yurt içinde, hem de yurt dışında güneş ve rüzgâr enerjisi üzerine yatırımlara devam edeceği söyleyen Abdullah Göktekin, 2021’de Avrupa’da üç farklı yatırım için ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Göktekin Enerji, bu devirden elde edilen kaynakla kısa süre içinde, söz konusu yurtdışı projeleri değerlendirecek. Göktekin “Birleşim Grup’un gerçekleştireceğimiz yurt dışı yatırımlarımızla ilgili de pozitif yaklaşımı bizi ayrıca memnun etti. İleride kendileri ile bu konuda yeniden bir araya gelebiliriz” dedi.

BİRLEŞİM GRUP YEŞİL ENERJİDE BÜYÜYECEK

Birleşim Grup yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına başladığı günden bugüne kadar üç ayrı lokasyonda toplam 55,2 MWp kurulu gücünde lisanslı güneş enerji santrallerini bünyesine kattı. 2022 ve sonraki yıllarda da gerek yurt içi gerekse yurt dışı projelerle yeşil enerji alanındaki kurulu gücünü önce 100 MW’a, devamında da 500 MW’a kadar çıkartmayı hedefliyor.

Mevcut 55,2 MWp kurulu güçle yaklaşık 86 bin MWh elektrik enerjisi üreterek ortalama 40 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Birleşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan sözlerine şöyle devam etti:

“Ürettiğimiz elektrik kaynağını sıfır emisyonlu, yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden sağlayarak karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltıp yılda 55 bin 728 ton karbonun atmosfere salınımının engellenmesinde rol oynuyoruz. Bundan sonra yenilenebilir enerji alanında yapacağımız yatırımlarla sürdürülebilirlik konusunda ülkemiz için daha fazla katma değer yaratmayı hedefliyoruz.”

QNB, SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERE ODAKLANDI

QNB Finansbank Bölge Müdürü Erçin Demirkol, “Sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı odağına alan bir banka olarak, tüm iş kollarımızda karbon emisyonlarını azaltan projelerde yer almayı çok önemsiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmalar önceliğimiz. ‘Yeşil Enerji’ ve ‘Sürdürülebilir Enerji’ projelerinde yer alma, emisyonları azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda kararlıyız.” dedi.

YILDA 36.4 MİLYON KWs TEMİZ ENERJİ

Göktekin Enerji, 2020 yılında Gülbahar Elektrik Üretim firmasını bünyesine katarak Türkiye’nin büyük ölçekli lisanslı GES projelerinden birinin yatırımcısı oldu. Yılsonunda tamamlanarak devreye giren santralde 58 binden fazla PV güneş paneli kullanıldı. Bu paneller güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek yılda 36.4 milyon kWs enerji üretilmesini sağlıyor. Santral yeşil enerji üretmesi sebebiyle aynı zamanda yılda 21.8 milyon kg sera gazının da atmosfere salınımını engellemiş oluyor. Bu da 1 milyon ağacın yılda ortalama temizlediği karbondioksit miktarına denk geliyor.