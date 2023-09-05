Goldman ABD'nin resesyon ihtimalini düşürdü

Goldman Sachs, enflasyonun soğuması ve hâlâ dirençli olan işgücü piyasasının Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini göstermesi nedeniyle ABD'nin resesyona girme ihtimalini daha önce yüzde 20 iken şimdi yüzde 15 olarak görüyor.

Goldman'ın baş ekonomisti Jan Hatzius bir araştırma notunda, "Öncelikle, gerçek harcanabilir gelir, devam eden sağlam istihdam büyümesi ve artan reel ücretler sayesinde 2024'te yeniden hızlanacak gibi görünüyor. İkincisi, para politikasının 'uzun ve değişken gecikmelerinden' kaynaklanan artan sürüklemenin ekonomiyi resesyona doğru iteceği fikrine hâlâ kesinlikle katılmıyoruz" dedi.

Ekonomistler tarafından, politika sıkılaştırmasının yarattığı engelin, "2024 başlarında tamamen ortadan kaybolmadan önce" azalmaya devam ettiğini düşünülüyor. Goldman aynı zamanda ABD ekonomik büyümesi konusunda da emsallerinden daha iyimser ve 2024'ün sonuna kadar ortalama yüzde 2'lik bir ilerleme öngörüyor. Hatzius, Fed'in Eylül ayındaki faiz artırımının "masa dışında" olduğunu ve Kasım ayındaki faiz artırımına yönelik engelin "önemli" olduğunu söyledi.