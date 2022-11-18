Goldman Sachs dolarda yükseliş bekliyor

Goldman Sachs Inc. stratejistlerine göre ABD doları önümüzdeki dönemde küresel piyasalarda yükselişini sürdürecek ve ABD resesyondan kaçınabilecek.

Goldman Sachs stratejistleri diğer küresel merkez bankalarının Fed’in faiz artış temposuna yetişmekte zorlandığı bir ortamda, hâlâ doların yükselişini destekleyen çok sayıda gelişme olduğunu belirtti.

Goldman Sachs Inc. stratejistlerine göre ABD doları önümüzdeki dönemde küresel piyasalarda yükselişini sürdürecek. Bankanın stratejistleri Dominic Wilson, Kamakshya Trivedi ve Vickie Chang Perşembe günü yayımladıkları araştırma notunda, diğer küresel merkez bankalarının Fed’in faiz artırımlarının hızına yetişmekte zorlandıkları bir ortamda, doların yükselişini destekleyen hâlâ çok sayıda gelişme olduğunu belirtti.

Piyasaların zayıf büyüme görünümü ve enflasyon verilerine karşı kırılgan olmayı sürdürdüğüne değinen stratejistler, “Dolarda bu seviyelerden yaşanacak yükseliş hareketinin geçen yıla göre daha dalgalı ve düşük kaliteli olmasını bekleriz” değerlendirmesinde bulundu.

Goldman'a göre ABD resesyondan kaçınabilecek

Banka ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağı yönündeki beklentisini koruyor. Goldman gelecek 12 ayda ABD’de bir resesyon yaşanma ihtimalini yaklaşık yüzde 35 olarak tahmin ediyor. Bununla birlikte dünyanın geri kalanında ekonomilerin resesyona girmesi riski ve bunun finansal istikrar için yarattığı tehdidin güvenli limanlara yönelik iştahı artırdığını ve doları güçlendirdiğini belirten stratejistler, “Doların, ABD’nin ticaret ortaklarının para birimlerine göre rekabetçiliğini ölçen ticaret ağırlıklı endeks bazında yaklaşık yüzde 3 daha artması için alan var” dediler.

Stratejistlere göre Çin’in sıfır Kovid politikasını beklenenden erken sonlandırması veya Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz bir yumuşama olması halinde doların negatife dönüşü daha erken bir tarihte gerçekleşebilir.