Goldman Sachs, Fed'den faiz artırım beklentilerini yükseltti

Çok uluslu bir ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in Aralık ayında da 25 baz puan faiz artıracağını öngörüyorlar.

8.09.2022 09:18:000
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Goldman Sachs, Fed'den faiz artırım beklentilerini yükseltti

ABD yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in Eylül ve Kasım ayı FOMC toplantılarına yönelik faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Fed'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve Kasım ayında 50 baz puan artıracağı beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs ekonomistleri, daha önce Eylül'de 50 baz puan, Kasım'da 25 baz puan faiz artırımı bekliyorlardı. Ekonomistler, Aralık ayında da 25 baz puan faiz artıracağını öngörüyorlar.

Kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık, finansal yönetim vb. finansal servisler sunan Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Fed yetkilileri son dönemde şahin ifadeler kullanıyorlar ve enflasyonda yavaşlamanın arzu ettikleri kadar hızlı ilerlemediğine işaret eder gibi görünüyorlar" ifadelerine de yer verdiler.

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