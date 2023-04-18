Goldman Sachs ve Bank of America bilanço açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 15 arttı.

18.04.2023 15:59:320
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Goldman Sachs ve Bank of America bilanço açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi. Bankanın 2022'nin aynı dönemindeki net karı 3,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı 2022'nin ilk çeyreğinde 10,8 dolar olarak kaydedilirken, 2023'ün aynı döneminde 8,8 dolara düştü.

Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalışla 12,2 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 12,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bank of America

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 8,2 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 7,1 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 94 sente yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 80 sent seviyesindeydi.

Bank of America'nın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 26,3 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin aynı döneminde 23,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

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