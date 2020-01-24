Goldman Sachs'tan 'beyaz adam' kuralı

Goldman Sachs Group Inc. CEO'su David Solomon Perşembe günü Davos'tan duyurdu. Wall Street'in en büyük halka arz aracısı, ABD ve Avrupa'da kadın ve beyaz erkek dışı yönetici bulundurmayan şirketlerin halka arzını artık yapmayacak.

Bloomberg'ün haberine göre, Solomon'dan gelen adım, çeşitlilik içermeyen yönetim kurulu ve idarelerin kabul edilemez olduğuna dair sinyaller serisine bir yenisini eklemiş oldu. BlackRock Inc. ve State Street Global Advisors kadın yöneticisi olmayan şirketlerde yöneticilere karşı oy kullanıyor. Yönetim kurullarının tamamı erkek yöneticilerden oluşan California merkezli şirketler yeni eyalet kanunlarına göre artık 100 bin dolar ceza ile karşı karşıya kalıyor.

Boston University Questrom School of Business'tan Fred Foulkes, “Bu oldukça harika. Bu temelden bir değişim. Çok etkilendim ve JPMorgan ile Morgan Stanley'de ne olacağını merak ediyorum.” dedi.

Geçen yıl S&P 500 şirketlerinde bulunan açık pozisyonların neredeyse yarısına kadınlar yerleşirken, ilk kez kadınlar tüm yöneticilerin çeyreğinden fazlasını oluşturdu. S&P 500'de tamamı erkeklerden oluşan son yönetim kuruluna da Temmuz ayında kadın yönetici atadı.