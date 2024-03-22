Goldman Sachs'tan TCMB yorumu

Goldman Sachs, 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyondaki artış ve TL'deki değer kaybına yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu ve bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

22.03.2024 09:17:080
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Goldman Sachs'tan TCMB yorumu

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu, bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında merkez bankasının güvenilirliğini artıracağını da belirtti. Değerlendirmede "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" denildi.

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