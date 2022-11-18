Google'ın işe alımlarda dikkat ettiği 4 kriter

Jess Penkhues, Google'da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan bir işe alım uzmanı. Penkhues, Google'ın işe alım sürecinde adayları seçmek içmek kullandıkları 4 temel kriteri anlattı.

Penkhues, Insider'a yaptığı açıklamada Google ürünlerinin çok çeşitli profesyonel deneyimlere sahip insan gücüne ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Buna yazılım mühendisliği, UX tasarımı ve ürün geliştirme, proje yönetimi, sistem danışmanlığı, İK ve satış dahildir" diyor. Penkhues, Google'ın işe alımlarda dikkat ettiği 4 kriteri de paylaştı.

Insider'a göre Google, başvuruları kariyer sayfası aracılığıyla veya çalışanlardan gelen yönlendirmeler yoluyla kabul ediyor. Penkhues'e göre şirket öncelikle "beceriler" arıyor. Penkhues'a göre özgeçmiş net, özlü olmalı ve ideal olarak 1.5 ile 2 sayfadan uzun olmamalı.

Önerisi şöyle: "Potansiyel başvuru sahiplerine iş ilanlarına yakından bakmalarını ve özgeçmişlerini buna göre uyarlamalarını tavsiye ediyorum"

Örneğin, yazılım geliştirme pozisyonlarına başvuranların, hangi programlama dillerinde yetkin olduklarını net bir şekilde göstermeleri gerekiyor.

Google'da program yöneticisi olan Emily Salkey, daha önce Insider'a verdiği demeçte, adayların başarılı bir özgeçmiş için XYZ formülünü kullanmaları gerektiğini söyledi. Google'ın insan operasyonlarından sorumlu eski kıdemli başkan yardımcısı Laszlo Bock tarafından geliştirilen formül, başvuranların başarılarını şu biçimde sunmalarını öneriyor: Z yaparak Y ile ölçülen X'i başardı.

Formül aktif bir fiille başlamayı, neyi başardığınızı yazmayı; bu başarının ölçülebilir karşılığını, karşılaştırma için bir temel sunmayı ve hedefe ulaşmak için ne yaptığınızı anlatmayı içeriyor.

GOOGLE'IN İŞE ALIMDA KULLANDIĞI 4 KRİTER

Penkhues, adayların genellikle üç ila beş mülakatla karşılaştıklarını da sözlerine ekledi ve Google için önemli 4 kriteri şöyle paylaştı:

İşe uygunluk: İlan edilen pozisyon için uygun deneyime ve becerilere sahip misiniz?

Bilişsel beceriler: Nasıl karar verirsiniz?

Liderlik becerileri: Sorumluluk alma ve inovasyonu yönlendirme yeteneğiniz var mı?

Googliness: Google'ı nasıl daha iyi hale getireceksiniz? Bir ekipte nasıl çalışırsınız? Geri bildirimle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Penkhues, bu dört kriterde başarılı olanların yalnızca Google'da bir iş için değil, aynı zamanda şirket içinde uzun vadeli başarılı bir kariyer için de gerekli niteliklere sahip olduğunu; yöneticilerden ekiplerini bu kriterleri göz önünde bulundurarak geliştirmelerinin beklendiğini de belirtiyor

Penkhues'a göre çalışanlar için kişisel gelişim planı; uzmanlığı derinleştirmeye ve becerileri geliştirmeye yardımcı olacak öğrenme ve geliştirme programları bulunuyor.

Penkhues, "Google çalışanları, bizimle geçirdikleri süre boyunca genellikle birçok farklı role bürünürler" diye ekledi.