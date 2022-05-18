Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas süreci başlattı

Google’ın Rusya’daki iştiraki mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.

18.05.2022 17:45:000
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Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas süreci başlattı

Google’ın Rusya’daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi. İlanda, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan ve Google’ın kaybettiği davalar nedeniyle şirketin 7,2 milyar ruble para cezası ödemesi gerekiyordu.


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