Gözler Merkez Bankası faiz kararında, ekonomistler ne bekliyor? İşte son tahminler

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

15.08.2022 14:42:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gözler Merkez Bankası faiz kararında, ekonomistler ne bekliyor? İşte son tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 18 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aile işi sigortacılığın yanına yayıncılığı ekledi

Aile işi sigortacılığın yanına yayıncılığı ekledi

Türk kahvesi için dünyayı geziyor

Türk kahvesi için dünyayı geziyor

Yeni bir çağın öncüsü, tamamen elektrikli Yeni BMW iX satışa açıldı

Yeni bir çağın öncüsü, tamamen elektrikli Yeni BMW iX satışa açıldı

Her ile 1 çağrı merkeziyle, 10,9 milyar TL'lik ekonomi yaratıldı

Her ile 1 çağrı merkeziyle, 10,9 milyar TL'lik ekonomi yaratıldı

Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Golf hayat gibi

Golf hayat gibi

Yorum Yaz