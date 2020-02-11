Gram altın 304 seviyelerinde

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 304,3 liradan tamamladı.

11 ŞUBAT, 20200
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Gram altın 304 seviyelerinde

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 304,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.023 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.570 dolardan işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın Çin'de ekonomi yönetiminin likiditeyi artırıcı önlemler alması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin, görece riskli varlıklara talebi artırdığını söyledi.

Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatının sınırlı da olsa gerilediğini belirten analistler, gram altında ise Suriye'ye ilişkin gelişmelerin dolar kurunu yukarı yönlü desteklemesinin etkisiyle kayıpların daha sınırlı kaldığını ifade etti.

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