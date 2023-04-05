Gram altın fiyatında yeni rekor geldi

Ons altın önemli bir barajı geride bıraktı. Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada da altın fiyatlarını etkiledi. Spot piyasada altının onsu 2 bin 25 dolar seviyesiyle bir yılın zirve seviyesini korudu. Dolar/TL 'de sınırlı yukarı yönlü ivmenin de etkisiyle gram altında yeni rekor görüldü ve gram altın 1.252 TL'yi test etti.

Altının onsunun 2 bin doları aşarak 2 bin 24 dolara yükselmesinin ardından adeta piyasa yeniden şekillendi. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer türlerde önemli artışlar gerçekleşti. 1.200 lira barajının üstünde yer alan gram altın ons altındaki değişimin etkisiyle 1.252 liradan satışa sunuluyor.



Altın yatırımcısının en sık tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün 2.080 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 2.104 lirada bulunuyor. Yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden cumhuriyet altını ise bugün 8.361 liradan geri alınırken 8.487 liradan da satışa sunuluyor.

Zayıf ekonomik verilerle birlikte dolarda görülen güç kaybı da altını destekledi. Bu görünüm içerisinde altın grafiğinde yeni rekor seviye beklentiler arasına girdi. Altın Ağustos 2020'de 2 bin 75 dolarla rekor kırmıştı.















