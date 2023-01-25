Gram altın ilk çeyrekte nerede olur?

Altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı dün 1.173 lira ile rekor tazeledi. Peki altın fiyatlarında beklenti ne? 5 kurumun ilk çeyrek gram altın tahmini şöyle...

2022’de yatırımcılarına kazandıran yatırım araçlarından biri de gram altın oldu. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2022’de yüzde 40,3 değer kazandı. Cumhuriyet altınının satış fiyatında yüzde 42’lik artış kaydedildi. Ons altının 2022 yılı getirisi ise yüzde 1,3 ile oldukça sınırlı kaldı.

2023’te sarı metal cephesinde neler olacağı merakla bekleniyor. Dün 1.173 lirayı görerek yeni rekorunu kıran gram altına yönelik beklentilerin ilk çeyrek için 1,200 TL'nin üzerine çıktığı görülüyor.

İnfo Yatırım’dan Emre Seçen’in 2023 ilk çeyrekte sonu gram altın beklentisi 1,200 TL ve üstünde. “1 ons altın 31,1 gram altına tekabül ediyor. Bunun dolar/TL ile çarpımı ons altının fiyatını aşağı yukarı veriyor” diyen Seçen; ons altın sert geri çekilse de dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketle gram altının kısmi yukarı yönlü hareketine devam edeceği görüşünde.

Emre Seçen; FED’in güvercin tutuma geçtiği ve en azından ilk çeyrekte bunu devam ettirebileceği öngörüsüyle ve kur tarafındaki yatay seyrin devamına yönelik beklentisiyle gram altında 1,200 TL ve üzerine işaret ediyor.

Altın fiyatlarına ilişkin diğer kurumların değerlendirmeleri ise şöyle:

Ahlatcı Yatırım: Altın fiyatlarında rekor tazeleyen yükselişlerin devamını görüyoruz. Yatırımcıların altına olan talebinin güvenli liman ihtiyacından dolayı yılın ilk çeyreğinde de devam etmesini bekliyoruz. Kurda sürmesini beklediğimiz dar banttaki hareketlere karşın ons altında kaydedilen yükselişler gram altın fiyatlarını da bu tarihlerde 1150-1200 TL aralığında tutabilir.

Yatırım Finansman: Fed’in faiz artırımlarında sona yaklaştığı ve negatif reel faiz ortamının kademeli olarak geride kalacağı tezleri ons altın fiyatları üzerindeki baskının sona erip Kasım ayından bu yana belirgin bir tepkinin yaşanmasına neden oluyor. 1615 $/ons civarından başlayarak dolar bazında %20’ye yaklaşan tepki hareketi, tepkinin boğa piyasasına dönüşme sürecinde olduğuna işaret ediyor. Dolar/TL kuru ile ilgili beklentilerimizi de dikkate aldığımızda, TL bazında gram altın fiyatlarının 1250 TL/gram üzerine yönelebileceğini düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım: ABD’de son açıklanan ve enflasyonda düşüşün sürebileceğinin işaretini veren veriler, Fed’e yönelik agresif beklentileri azalttı. Bu durum risk iştahında toparlanmaya neden olurken, Çin’in açılma hikayesi de destekleyici. Bununla birlikte Avrupa’da enerji fiyatlarındaki düşüşler ve Avrupa Merkez Bankası’nın şahin tutumunu koruması da dikkate alındığında Dolar endeksindeki (DXY) düşüş trendi devam edebilir. Bu kapsamda, halihazırda Altın lehine devam eden pozisyonlanmaların sürebileceğini ve Ons Altın’da yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz. Dolar/TL’deki beklentimiz de dikkate alındığında gram altının mart sonunda 1.250 üstü olabileceğini düşünüyoruz.

A1 Capital: Enflasyondaki gerileme ile birlikte FED’in faiz artış hızını yavaşlatacağına ve Şubat ayında 25 baz puanlık faiz artış yapacağına yönelik beklentiler, küresel enflasyonda yavaşlamanın belirginleşeceğine yönelik tahminler birleşince, Ons altın 2022 Nisan ayında sonra ki en yüksek seviyesi 1,942 ons/usd’ye çıkarken , dolar/TL paritesinin de etkisiyle de gram altın fiyatı için yeni rekor seviye 1,174 TL’yi gördük.

Global konjektürde faiz artış hızının kesilecek olması ve enflasyondaki gerileme ons altın fiyatının fiyatında yükselişin devamını sağlayacak gibi durmaktadır. Bu da dolar/TL paritesinin 18/20 bandında salınım beklentimizle birlikte değerlendirdiğimizde gram altında 1200/1250 TL seviyelerini görmemiz sürpriz olmayacaktır.