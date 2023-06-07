Gram altın tarihi zirvesini yeniledi: Yüzde 7'nin üzerinde

Gram altın, dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle yüzde 7 artışla 1.464 TL'ye çıkarak rekor kırdı.
Gram altın, altının ons fiyatındaki yatay seyrine rağmen dolar kurundaki sert yükselişin etkisiyle yeni tarihi zirvesini gördü.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 15:40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 7 üzerinde artışla 1.456 TL'ye, ardından 1.464 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.313 lira, Cumhuriyet altını da 9.946 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,1 artışla günü 1.964 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.961 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin gün geçtikçe azaldığını belirtmesine karşın yatırımcıların haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi temkinli davrandıklarını ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı beklentisinin güçlendiğini kaydeden analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.