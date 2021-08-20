Gram altın yükselişini 3. güne taşıdı

Altının gram fiyatı, yükselişini 3. güne taşıyarak 491,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.787 dolardan alıcı buluyor.

20.08.2021 13:23:000
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Gram altın yükselişini 3. güne taşıdı

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 3. güne taşımasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 491,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 806 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü söyledi.

Analistler, altın fiyatlarının dolar/TL’nin değer kazanmasının etkisiyle yükseliş eğilimine devam ettiğine işaret ediyor.

Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL’nin değer kazanmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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