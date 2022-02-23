Gratis Beauty Akademi ile kadın istihdamına destek

Gratis, Beauty Akademi ile Türkiye’de kadınlara hem istihdam yaratıp hem meslek edindirmek için eğitim vermeye başladı.

5 bini aşkın kadın istihdamı sağlayan Gratis, Beauty Akademi ile kadın istihdamını desteklemeye devam ediyor. Sektöründe bir ilke imza atan Gratis, Beauty Akademi ile Türkiye’de kadınlara hem istihdam yaratıp hem meslek edindirmek için eğitim vermeye başladı.

Faaliyet göstermeye başladığı 2009 yılından bu yana gücünü 5 bini aşkın kadın çalışanından alarak büyüyen Gratis, kadın istihdamını desteklemek ve sektöre nitelikli eleman kazandırmak amacıyla Beauty Akademi’yi kurdu. Gratis’in hem kendi bünyesinde çalıştırmak hem meslek edindirmek hem de sektöre nitelikli aday kazandırmak üzere kurduğu akademide; el ve ayak bakımı, manikür, pedikür, kalıcı oje, nail art, makyaj uygulamaları, kaş ve saç şekillendirme ile cilt bakımı gibi alanlarda eğitim verilecek.

Gratis tarafından açılan Beauty Akademi’de, Türkiye’nin dört bir yanından kişisel bakım hizmetleri konusunda uzmanlaşmak isteyenlere eğitim verilecek. Kişisel bakım hizmetleri konusunda sertifikası olup deneyimi olmayan ya da bu konuda herhangi bir sertifikaya sahip olmayan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen kadınların yetiştirileceği Beauty Akademi’de eğitim almak isteyenler, Gratis’in kariyer sayfasından başvuru gerçekleştirebilecek. Kadıköy Bahariye’de bulunan Gratis Eğitim Merkezi’nde hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimler verilecek. Eğitimlerin sonunda ise mezunlara, Gratis’in profesyonel güzellik hizmetleri sunduğu Beauty Mağazaları’nda iş imkânı sağlanacak.

Gratis’in müşteri beklentileri doğrultusunda Beauty konsepti ile güzellik hizmetleri sunduğu Beauty Mağazaları, 2017 yılından bu yana 30’u aşkın noktada yer alıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca kadına güzel bakan Gratis, Beauty Mağazaları’nda cilt bakımından saç bakımına, kaş şekillendirmeden el ve ayak bakımına kadar birçok konuda uzmanlar eşliğinde hizmet veriyor.

2009 yılında kurulan Türkiye’nin en yaygın ve lider kişisel bakım market zinciri Gratis, 81 ilde 650’yi aşkın mağazası ile hizmet veriyor. 5 bin 500’ü aşkın kadına istihdam sağlayan Gratis sektöründe mağaza çalışanları tamamı kadın olan tek marka. Gratis, makyaj ürünlerinden bebek bakımına, temizlik ve hijyen ürünlerinden atıştırmalığa kadar 13 farklı kategoride 30 binden fazla ürün ile hizmet veriyor. Gratis ayrıca 2017 yılından bu yana 30 Gratis Beauty mağazasında; cilt, saç, el ve ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmetleri sunuyor. “Güzel Bak Kendine” mottosu ile 16 milyonu aşkın sadakat kart sayısına ulaşan Gratis müşterilerine en güncel kişisel bakım ürünleriyle keyifli bir alışveriş sunmayı hedefliyor.