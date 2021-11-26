Gratis CEO’su Bülent Gürcan, 2022 hedeflerini anlattı

Gratis CEO’su Bülent Gürcan, “Gratis olarak ilk günden beri hedefimiz tüketicilerimizin kolay ulaşabileceği ve kişiye özel alışveriş deneyimleri yaşatabileceğimiz mağazaları hizmete almaktı. 12 yıldır bunu başarı ile sürdürüyoruz. Şimdi de Hakkâri’de hizmete açtığımız mağazamız ile tüm Türkiye’ye yayılmış olduk. Sektörün her ilde hizmet veren tek markası olmamız tüketiciye fayda sağlayacak şekilde rekabette de fark yaratacaktır” dedi.

Gratis’in Türkiye’nin 81 ilinde ve her dört ilçesinden birinde olmak üzere toplam 650’yi aşkın mağazası ile hizmet verdiğini söyleyen Gürcan, Gratis’in tüm mağazalarındaki çalışanlarının kadın olması ile de sektöründe tek olduğunu söyledi. Gürcan, toplam 5 bin 500’ü aşkın çalışanın da yaş ortalamasının 28 olduğunu belirtti.

Sektör üzerinde büyüme bekleniyor

Kişisel bakım sektörünün NielsenIQ verilerine göre 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüme gösterdiğini, bu rakamın 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lere ulaştığını söyleyen Bülent Gürcan, kategori bazındaki en çok artışın ise vücut bakım ve ağız bakım ürünlerinde olduğunu söyledi.

Bülent Gürcan ayrıca “Türkiye’de e-Ticaret büyümesi pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüme gösterdi. e-Ticaret’in bu yüksek büyümesiyle tüm kategorilerin payı arttı ancak ürün bazında deodorant, diş macunu ve saç kreminin ilk 10 içinde yer aldığını söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı.

Gratis’in 2022 yılında yüzdesel olarak sektörün üzerinde büyüme göstermesini beklediklerini söyleyen Gratis CEO’su Bülent Gürcan, bu başarılarının sırrının tüketicilerinin beklentisine yönelik ürün ve hizmet sunma kabiliyetleri olduğunu belirtti.

“11 yılda 8 marka yarattık”

16 milyon sadık müşteri kitlesi olduğunu belirten Gürcan, “Dünyanın seçkin markalarını tüketicilerimiz ile en uygun koşullarda buluşturuyoruz. Bu bizim farkımız. Yalnızca Gratis’te bulunan ürünlerin, Gratis’in sektör lideri olmasında önemli bir payı var. Ancak bundan daha önemli bir özelliğimiz daha var; o da marka yaratma gücümüz. Biz trendleri yakından takip ediyor, tüketicinin beklentilerini dinliyor ve bu doğrultuda onların ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ürün gamına sahip markalar yaratabiliyoruz. 11 yıldır sektöre sunduğumuz 7 ürün markamızın bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 57’lere ulaştı. Gerek makyaj gerekse kişisel bakım ürün gamına sahip olan bu markalarımız tüketicilerimiz tarafından oldukça yoğun bir beğeni ve ilgi görüyor” dedi.

Ayrıca 7 ürün markası haricinde 1 hizmet markası da yarattıklarını söyleyen Bülent Gürcan,

“4 yıl önce sektörde bir ilke daha imza atarak Beauty hizmet markamızı yarattık. Bildiğiniz gibi birçok sektörde olduğu üzere, perakende sektöründe de katma değerli hizmetlerin önemi her geçen gün daha da artıyor. Gratis olarak müşterilerimize sunduğumuz zengin ürün yelpazesi kadar onları yenilikçi hizmetler ile tanıştırmak da önceliklerimiz arasında. Hâlihazırda her ay binlerce kadına hizmet sunduğumuz 30 mağazamız ve yine tamamı kadın 200’e yakın Gratis Beauty çalışanımız var. Gratis müşterileri kişisel bakım hizmetlerini de Gratis kalitesi ile yaptırma imkânı buluyor” dedi.

2022 yılında Beauty Akademi’yi açacaklarını söyleyen Gürcan, “Akademide hem Gratis Beauty’de istihdam sağlamak hem de sektöre nitelikli eleman yetiştirmek üzere kadınlarımıza eğitim vereceğiz” şeklinde konuştu.

Yenilikçi hizmetlerini artıracaklarını söyleyen Bülent Gürcan, müşteri memnuniyeti kapsamında yeni çalışmalarının da olduğunu belirtti. Gürcan, yüksek teknoloji kullanarak Gratis mağazalarında ve Gratis.com’da yapay zeka kullanımına başlayacaklarını ve müşterilerine sanal makyaj deneyimi de sunacaklarını açıkladı.