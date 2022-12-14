Gratis'e tüketicilerden marka ödülü

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ araştırmasında Gratis, ‘Kişisel Bakım ve Kozmetik’ kategorisinde birinci oldu.

14.12.2022 15:30:250
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Gratis'e tüketicilerden marka ödülü

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen ve tüketicilerin oyları ile belirlenen “Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ araştırması sonuçlandı. Gratis, ‘Kişisel Bakım ve Kozmetik’ kategorisinde yine birinci seçilerek 6’ıncı yılında da tüketicilerin 1 numaralı markası oldu.

AVM’lerde en beğenilen ve tercih edilen perakende markalarının belirlenmesi amacıyla Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile araştırma şirketi Akademetre Türkiye tarafından 13 yıldır gerçekleştirilen "Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye’nin dört bir yanından tüketicilerin oylamaları ile yapılan araştırma sonucunda Gratis, bu yıl da birinciliği elden bırakmadı. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren tek kişisel bakım marketi olan Gratis, ‘Kişisel Bakım ve Kozmetik’ kategorisinde üst üste 6’ıncı yılında da tüketiciler tarafından 1 numaralı marka seçildi.

‘Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ araştırma sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılan Gratis Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demirci, “Gratis’in tüketicilerin oyları ile 6 yıldır üst üste 1 numaralı marka seçilmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu ödül için tüketicilerimizin ve bu organizasyonu gerçekleştiren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin yanı sıra Türkiye’nin 81 ilindeki 700 mağazamızda hizmet veren ve tamamı kadınlardan oluşan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her gün mağazalarımızda müşterilerimize yaşattıkları deneyimler sayesinde bu ödülü almaya hak kazandığımızı biliyoruz” dedi.

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