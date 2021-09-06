Gripin markasının sahibi Necip Akar Holding’e yeni ceo

Gripin markasının da sahibi olan Necip Akar Holding’e yeni ceo ataması yapıldı. Necip Akar Holding’in yeni CEO’su tecrübeli yönetici Alp E. Aksudoğan oldu.

Eczacı Necip Akar tarafından kurulan şirketin tarihçesi, 1924 yılına kadar uzanıyor. 1976 yılında holdingleşen ve bünyesinde 7 ayrı şirket bulunan Necip Akar Holding, başta ilaç ve sağlık olmak üzere, turizm, emlak, kimya, gıda ve tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor.

Alp E. Aksudoğan’ın özgeçmişi

1961’de İstanbul’da doğan Alp E. Aksudoğan, ortaokul ve lise öğrenimini Saint-Joseph Lisesi’nde sürdürdükten sonra, lise öğrenimini 1979’da ABD’de Walla Walla High School’da tamamladı.

1986’da İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun oldu. 1989’da lisansüstü öğrenimini ABD-Arizona’daki Thunderbird’de tamamladı. New York’ta kimyasal ürünler ve hammadde ticareti yapan bir “trade house” olan CIG’de çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü.

1991’de Devir Factoring’de kredi pazarlama yetkilisi olarak çalışmaya başladı. 1995’de Toprak Factoring ve Toprak Leasing şirketlerinin Finansman Müdürü oldu. 1997 sonlarında K Factoring şirketinde Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1999’da Kent Factoring ve Kent Leasing şirketlerinde Kredi Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2000’de Genel Müdür oldu.

2001’de Süzer Grubu bünyesinde yer alan Kentbank’ın TMSF’ye devri sürecini yaşadı. 2005 -2007 arasında Süzer Grubu’na önerilen çeşitli yatırım ve ortaklık projelerinin fizibilite, değerlendirilme ve müzakere çalışmalarında yer aldı. 2008 sonunda Süzer Factoring ve Süzer Leasing şirketlerini, 2009 ortasında ise Kent Factoring ve Kent Leasing şirketlerini yeni yönetimlerine devretti ve Süzer Grubu’ndaki görevlerinden ayrıldı.

2010’da Lineadecor bünyesinde genel müdür olarak görev aldı. 2010 sonunda, edindiği tecrübe ve birikimler ışığında CONSULTİSTA bünyesinde şirketlere finansal konularda danışmanlık sunmaya başladı.