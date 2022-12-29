GSS prim borçlularına sağlık hizmeti sürecek

GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının kamu ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine olanak tanıyan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Genel sağlık sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borçlularına halen sunulmakta olan sağlık hizmetinin 2023 yılı sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu'nun kamu mal ve hizmetlerinden indirimli ve ücretsiz yararlanma şartlarını belirleyen 2002/3654 sayılı kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının kamu ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine olanak tanıyan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.











