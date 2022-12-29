GSS prim borçlularına sağlık hizmeti sürecek

GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının kamu ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine olanak tanıyan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

29.12.2022 09:33:290
Paylaş Tweet Paylaş
GSS prim borçlularına sağlık hizmeti sürecek

Genel sağlık sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borçlularına halen sunulmakta olan sağlık hizmetinin 2023 yılı sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu'nun kamu mal ve hizmetlerinden indirimli ve ücretsiz yararlanma şartlarını belirleyen 2002/3654 sayılı kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının kamu ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine olanak tanıyan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.




Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Golf tutkunları Lumberjack Golf Cup’ta buluştu

Golf tutkunları Lumberjack Golf Cup’ta buluştu

Kanser çaresizliği marka yarattı

Kanser çaresizliği marka yarattı

Yorum Yaz