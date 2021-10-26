Gülsan Holding YK Başkanı Mustafa Topçuoğlu: Hedef 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmak

Yeni sektörlere girerek vites büyüttüklerini söyleyen Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA TOPÇUOĞLU, sanayi ağırlıklı yeni bir sektöre daha girmeye hazırladıklarını belirtiyor. Yurt dışında nonwoven kumaş alanında şirket satın almak istediklerini söyleyen Topçuoğlu, “Cesaretli kararlarımız büyümemizi sağladı. 5 yılda ciroda 1 milyar dolar barajını geçip global oyuncu olmak istiyoruz” diyor.

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Capital Eylül 2021 sayısından

Gaziantep’in önemli gruplarından Gülsan Holding, 4,7 milyar TL ciroya sahip. Şirketin yönetim kurulu başkanı Mustafa Topçuoğlu, ailenin üçüncü kuşağını temsil ediyor. 2008 yılında amcasının vefatının ardından başkan olan Topçuoğlu, küçük amcası Vedat Topçuoğlu, ikiz çocukları ve yeğenleriyle aile işini yönetiyor. Dedesi Mustafa Hilmi Topçuoğlu’nun 1940’larda kurduğu aile şirketini cesaretli davranıp yeni sektörlere girerek büyüttüklerini söyleyen Topçuoğlu, geçen yıl holding şirketlerinden Gülsan Sentetik’in Gaziantep’in en köklü sanayi şirketlerini geride bırakarak şehrin en büyük sanayi kuruluşu olduğunu belirtiyor. Sünger yatak imalatıyla başladıkları sanayiciliği, önce sentetik çuval ardından polipropilen iplik ve nonwoven kumaş olmak üzere yeni sektörlere girerek geliştirdiklerini söyleyen Topçuoğlu, bugün yeni kuşağın katılımıyla holdingi bölgeselden global oyunculuğa taşımak için çalıştıklarını belirtiyor. Aile şirketlerini 50 yıl daha yaşatmak için teknoloji ağırlıklı yeni bir sektöre daha girmeyi ve yurt dışında şirket satın almayı planladıklarını söyleyen Topçuoğlu, “En önemli hedefimiz, 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmak” diyor. Anadolu’nun önde gelen sanayicilerinden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’yla büyüme stratejilerini ve yeni yatırımlarını konuştuk:

Aile olarak kaç yıldır sanayicisiniz?

45 yılı aşkın süredir üretim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Gülsan’ın temelleri, 1940’lı yıllarda dedem Mustafa Hilmi Topçuoğlu’nun ticaret hayatına atılmasıyla başladı. Gülsan Sentetik ise babam Ali Topçuoğlu ile rahmetli amcam Naci Topçuoğlu ve küçük amcam Vedat Topçuoğlu tarafından 1976’da kuruldu.

3’üncü kuşak olarak ne zaman işin başına geçtiniz?

1984’te 23 yaşında şirketimizde çalışmaya başladım. Çeşitli kademelerinde çalışarak 2008 yılında holdingin yönetim kurulu başkanı oldum.

Sizin dışınızda aileden kaç kişi grupta çalışıyor?

Amcam Vedat Topçuoğlu ve ben holdingin yönetiminde yer alıyoruz, 4’üncü kuşak da holdingde çalışmaya başladı. Vedat Bey’in 4 kızı ve benim biri kız, diğeri erkek iki çocuğum grupta değişik birimlerde yer alıyoruz.

Aile şirketlerinin ömrü oldukça kısa. Siz şirketi 4. kuşağa getirmeyi nasıl başardınız?

Topçuoğlu Ailesi’nin en önemli özelliği sabır, çalışkanlık ve irade. Gülsan’ın bugünlere başarıyla gelmesindeki en büyük etken kuşkusuz ailenin iş hayatında birlik ve beraberlik içinde çalışması oldu. Her yıl sektörel fuarlara ziyaretçi olarak katılmak, Türkiye’de olmayan veya gelişmeye açık iş kollarını araştırmak ve bu çerçevede yatırımlar yapmak gelişmemizi sağladı. Doğru zamanlarda yeni sektörlere girme cesareti göstererek aile işimizi sürekli büyüttük. Yatırımlarımız hep Türkiye’de üretilmeyen ürünleri Türkiye’de üretmeye başlayarak yaptığımız işler oldu. En önemlisi insan odaklıyız. İnsana verilen değeri ve saygıyı hep ön plana çıkardık. Bizim için bir şirketin başarasının temelinde çalışanları vardır.

Hangi sektörler dönüm noktanız oldu?

İlk kritik kararımız hacimli bir iş olduğu için sünger yatak üretimini bırakmak ve 1982 yılında sentetik çuval üretimine başlamak oldu. Bu kararı almasaydık bölgesel bir üretici olarak kalacak ve büyüyemeyecektik. Sentetik çuval sektöründe pazarın ihtiyaç ve taleplerine göre kendimizi sürekli geliştirerek sektörde Türkiye’nin en büyük ve ürün çeşitliliği yüksek üreticisi konumuna geldik. Ancak vites büyütmemiz, 1994 yılında polipropilen iplik üretimine başlamamız oldu. Halı sektöründe Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve dünyada Gaziantep’in halı üretim merkezi olmasında önemli rol oynadık.

Bunu nasıl yaptınız?

1994’te Gaziantep’in halı ihracatı 30 milyon dolardı. İhraç edilen halıların yüzde 85’i akrilik iplikten üretiliyordu. Bu yılsa Gaziantep’in halı ihracatının 2,5 milyar dolar olması bekleniyor ve ihraç edilen halıların yüzde 85’i polipropilen iplikten üretiliyor. O günkü polipropilen yatırımımız Gaziantep’in halı sektöründe dünyaya açılmasını sağladı.

Başka dönüm noktaları var mı?

1995 yılında bebek bezi sektörünün hızlı büyüyeceğini görüp 2002’de hijyenik nonwoven kumaş üretimi yatırımı yapmamız ikinci vites büyütme oldu. Bugün EMEA bölgesinde başta P&G olmak üzere dünyanın en büyük üreticilerinin ana tedarikçisiyiz. Bu sektörde sürekli yatırım yapıyoruz. Nonwoven kumaş ve hijyenik film üretiminde Türkiye’de en büyük üreticiyiz. Avrupa’da ilk 3 oyuncunun içindeyiz, dünyada da ilk 10’dayız. 2012 yılındaysa inşaat sektöründe faaliyete başlayarak Ankara’da değişik projelerde 2 bin 500’e yakın konut yaptık. 2015 yılında ise HES yatırımı ile yenilenebilir enerji sektörüne adım attık.

Enerjideki kurulu gücünüz nedir?

2017’de 117 MW kurulu gücü olan Tokat’taki Almus Barajı Köklüce Santrali’ni özelleştirmeden devraldık. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yıllık toplam 500 milyon kwh enerji üretiyoruz.

Enerjiye ne kadar yatırım yaptınız? Hedefiniz nedir?

6 yılda enerjiye 290 milyon dolar yatırım yaptık. Şu anda 157 megavat kurulu gücümüz var. Hedefimiz önümüzdeki iki yılda 1 milyar kwh yenilenebilir enerji üretme kapasitesine ulaşmak. Enerjiye 150 milyon Euro yeni yatırım yapıyoruz.

Yeni bir sektöre daha girme düşünceniz var mı?

Yeni sektörleri araştırıyoruz. Özellikle teknoloji ağırlıklı ve dünyada hacmi olan işlerle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Kendi sektörlerimizin dışında da bir yatırım olabilir.

Zamanı belli mi?

Önümüzdeki 2 yılda yeni bir yatırıma başlamayı planlıyoruz. Ancak yine sanayi sektöründe bir yatırım olur. Bizim için önemli olan sektörün hacim olarak belli bir büyüklükte olması. Bölgesel piyasalarda oyuncu olabileceğimiz sektörlere de girmeye açığız. Kimya sektörü ya da yurt dışında enerji sektörü de olabilir.

Bugün kaç sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Çalışan sayınız nedir?

Teknik tekstil alanında çuval, iplik, nonwoven (dokumasız) kumaş ve hijyenik film olmak üzere 4 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Enerji, inşaat ve otomotiv sektörlerinde de faaliyet gösteriyoruz. Çalışan sayımızsa 3 binin üzerinde.

Rakamlarla Gülsan’ın faaliyet gösterdiği sektörlerdeki büyüklüğü nedir?

Sentetik çuval üretiminde Türkiye’deki en büyük 3 kapasiteden birine sahibiz. Polipropilen halı ipliği üretimindeyse dünyada tek çatı altında üretim yapan en büyük üreticiyiz. Nonwoven kumaş ve hijyenik film üretiminde Türkiye’de en büyük üretici ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde en büyük 3 üreticiden birisiyiz. Dünyada ise ilk 10 içindeyiz.

Geçen yılı nasıl kapattınız? Cironuz ne oldu?

2020, pandemiyle geçen zor bir yıl oldu. Nitelikli ürünler üreterek ve üretimin devamlılığını sağlayarak hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. 2020 yılı konsolide ciromuz 4,7 milyar TL’ye (670 milyon dolar) yükseldi. En büyük 500 sanayi kuruluşu içinde Gülsan Sentetik 82’nci sıradan 69’uncu sıraya çıktı.

Bu yıla hangi hedeflerle girdiniz? Büyüme beklentiniz nedir?

Öncelikli hedefimiz, pazar payımızı korumak. Yaptığımız yatırımlarla holdingin yüzde 10 civarında büyüyeceğini öngörüyoruz.

İlk 7 ay nasıl geçti? Yıl sonu ciro hedefiniz nedir?

Bu yıl hammadde tedariki, lojistik sorunları ve pandemi etkileri olmasına rağmen ilk 7 ayda koymuş olduğumuz hedeflere ulaştık. Yıl sonunda 5,9 milyar TL (690 milyon dolar) ciro hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz. Özellikle ihracat tarafında önemli bir büyüme sağlıyoruz. 2021 ihracat hedefimiz, 280 milyon dolar. İhracatta yüzde 40’lık artış öngörüyoruz.

Bu artış nereden gelecek?

Bütün sektörlerde ihracatta artış öngörüyoruz. Çin’in Avrupa ve bize yakın ülkelere hızlı servis verememesi ve navlun fiyatlarının artmasından dolayı Türkiye’nin tedarikçi olma yönünde önemi arttı.

Bu yıl için yatırım hedefiniz nedir?

Pazarın ihtiyacına göre yeni teknolojiler ekleme, kapasite artırma, Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerini de kullanarak her yıl içinde bulunduğumuz sektörlerde yatırımlara devam ediyoruz. Geçen yıl Çorlu Tekirdağ’da 95 milyon Euro’luk nonwoven kumaş üretimine başladık. 2014 yılında bölgesel oyuncu olma hedefi ve Afrika pazarının büyüklüğünü dikkate alarak Mısır’da nonwoven kumaş üretimine başladık. Bugüne kadar Mısır’da 150 milyon dolar tutarında yatırım yaptık.

Önümüzdeki dönemde Gülsan’ı büyütürken özellikle hangi alanlara odaklanacaksınız?

Otomasyon ve teknolojinin ağırlıklı olduğu bölgesel ve küresel hacmi olan üretim alanlarında büyümeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme arzumuz ve yatırımlarımız da devam edecek.

Gülsan’ı önümüzdeki birkaç yılda hangi noktaya taşımak istiyorsunuz? En önemli hedeflerinizi paylaşır mısınız?

Önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolar ciro hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörlerde bölgesel oyuncuyuz. İkinci hedefimiz, global oyuncu olmak. Üçüncü en önemli hedefimizse kurumsal yapımızı güçlendirerek şirketimizi 50 yıl sonrasına taşıyacak yapıya ulaştırmak. Bugünden 10’uncu kuşağı göreceğimiz yapıyı kuruyoruz.

Global oyuncu olmak için ne yapıyorsunuz?

Global olmak için yeni pazarlara giriyoruz. Aynı zamanda dünyanın değişik yerlerinde üretim de yapmamız lazım. Yurt dışında doğru fırsatlar olursa nonwoven sektöründe şirket satın alma düşüncemiz var. Yurt dışında Afrika ve Asya’da yatırım planlarımız var.

“GENÇLER SABIRLI OLMALI”

“BİZ” ODAKLI YAKLAŞIM Holding bünyesindeki şirketler sadece bizim değil, Türkiye’ye mal olmuş şirketler. Genç kuşağın “ben” odaklı değil biz odaklı bakış açısıyla işleri yönetmesi ve büyütmesi lazım.

UZUN VADELİ STRATEJİ Gençlere en önemli tavsiyem sabırlı olmaları. Yeni jenerasyon teknolojinin hızıyla her şeyin çok hızlı olmasını arzu ediyor. Ancak gençlere iş dünyasında sabırla, tecrübe sahibi olarak işleri yönetmelerini ve uzun vadeli bakmalarını öneriyorum.

SANAYİCİ KÜLTÜRÜ Ailece sanayici kültürden geliyoruz. Üretimin içinde olmayı seviyoruz. Üretimde yeni teknolojilerin ve endüstri 4.0’ın kullanıldığı projelere yöneliyoruz ve yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz.

“KAŞMİR HALI”YI SATTIK”

NEDEN ÇIKTIK? 2005 yılında Kaşmir Halı’yı kurduk. 2019 yılında ise halı sektöründen patronun işin 24 saat başında olması gereken bir iş dalı olması nedeniyle çıktık. Diğer işlerimizin içindeki payını dikkate aldığımızda enerjimizi daha farklı işlere vermemiz gerektiğini düşürdük. Kaşmir Halı markasını ve makinelerini sattık.

ARA MAL ÜRETİMİ Aile olarak sanayiciyiz. Perakende markamız yok. Ağırlıklı ara mal üretmek üzerine bir kültüre sahibiz. Bu konuda tecrübe sahibi olduğumuz için bu yolda ilerlemeyi tercih ediyoruz.

GÜLSAN NEREDE BÜYÜYECEK?

2021 sonunda 5,9 milyar TL (690 milyon dolar) ciroyu yakalayacağımıza inanıyoruz.

2021 ihracat hedefimiz, 280 milyon dolar. İhracatta yüzde 40’lık artış öngörüyoruz.

Önümüzdeki 2 yılda yeni bir yatırıma başlayacağız. Yine sanayide bir yatırım olur.

Bölgesel piyasalarda oyuncu olabileceğimiz sektörlere girmeye açığız.

Kimya sektörü ya da yurt dışında enerji sektörü de olabilir.

Önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Global oyuncu olmak istiyoruz.

Global olmak için yeni pazarlara giriyoruz.

Yurt dışında doğru fırsatlar olursa nonwoven (dokumasız) kumaş alanında şirket satın alma düşüncemiz var.

Yenilenebilir enerjide büyüme arzumuz ve yatırımlarımız devam edecek.