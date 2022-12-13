Güneşder'de yeni yönetim iş başında

Güneş Enerjisi Santralleri sahiplerini aynı çatı altında buluşturan Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği’nin (GÜNEŞDER) 1. Olağan Genel Kurulu Ankara’da toplandı. Çankaya’daki dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda GÜNEŞDER’in yönetim organları belirlendi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu oybirliği ile seçildi. GÜNEŞDER Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Mayıs 2022’deki kuruluşundan itibaren başkan yardımcılığı görevini üstlenen Serdar Ekiz, GÜNEŞDER’in yeni başkanı seçildi. Yeni yönetimde Mehmet Özer, başkan yardımcılığı, Çiğdem Dilek yazmanlık görevini, Kazım Çolak ise saymanlık görevini üstlendi.

GÜNEŞDER Genel Kurulu’nda, lisanssız güneş santrali işletmecilerinin sorunları da ele alınırken, üyeler çözüm önerilerini dile getirdi. GÜNEŞDER Başkanlığını Çiğdem Dilek’ten devralan Serdar Ekiz, yaptığı değerlendirmede, 2012 yılından bu yana faaliyette olan lisanssız güneş enerjisi sektörü yatırımcılarının birlikte tek bir çatı altında güç birliği oluşturmalarının önemini dile getirdi.

Serdar Ekiz, toplam 10 bin megavata (MWe) yaklaşan güneş enerjisi yatırımlarının yaklaşık yüzde 85’ini lisanssız güneş santrali yatırımlarının oluşturduğunu dile getirdi. GÜNEŞDER’in kurulmasıyla lisanssız tesis işletmecilerinin sektörde söz sahibi konumuna geldiklerini ifade eden Ekiz, “Bundan sonra güneş enerjisi yatırımcılarının sorunları GÜNEŞDER tarafından gündeme getirilecek. Derneğimiz, sorunların çözümü için kamu ve özel sektördeki tüm bileşenlerle ortak hareket edecek” diye konuştu.

Pandemi sonrası başlayıp Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile hızlanan enerji fiyatlarındaki artışların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini yenilenebilir enerji tesislerinin azalttığını kaydeden Ekiz, “Sanayi tarifesinin 22 cent/kwh olduğu bir dönemde lisanssız güneş elektriği sistem kullanım bedeli dahil kilovatsaat başına yaklaşık 12 cent/kwh bedelle elektrik fiyatlarının yükselmesini engelledi. Bu da büyük oranda lisanssız güneş elektrik üreticilerinin yaptığı yatırımlarla gerçekleşti” dedi.