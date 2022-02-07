Güney Kore'den Mercedes'e emisyon cezası

Güney Kore, Alman Mercedes-Benz ve Güney Kore birimine dizel otomobillerin gaz emisyonlarına ilişkin yanıltıcı reklamı nedeniyle 17 milyon dolar para cezası verdi.

7.02.2022 11:31:000
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Güney Kore'den Mercedes'e emisyon cezası

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz ve Güney Kore birimine dizel otomobillerin gaz emisyonlarına ilişkin yanıltıcı reklamı nedeniyle 20,2 milyar won (yaklaşık 17 milyon dolar) para cezası verdi.

KFTC’den yapılan açıklamada, Mercedes'in araçlarına yasa dışı yazılımlar yükleyerek emisyon azaltma cihazlarıyla oynadığını ve bunların normal sürüş koşullarında sertifika testlerine göre daha düşük seviyelerde performans göstermesini sağladığını belirtti.

Açıklamada, toplam 15 Mercedes modelinde bu tür yazılımların kurulu olduğu belirtilerek, “Dizelgate skandalından sonra bile emisyon azaltma performansı hakkında yanlış ve aldatıcı reklamlarla tüketicilerin rasyonel satın alma seçimlerini engellediği için ülkenin bir numaralı ithal otomobil satış operatörüne yaptırım uygulamak anlamlıdır." ifadesine yer verildi.

KFTC açıklamasında, Mercedes’in Ağustos 2013 ile Aralık 2016 arasında Euro 6 emisyon standartlarını karşılama konusunda yanlış bildirimde bulunduğu da belirtildi.

Mercedes-Benz'in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG, Avrupa ve Amerika'da dizel emisyon rakamlarını manipüle etmesi sebebiyle suçlanmıştı. Şirket, dizel araçlarla ilgili devam eden idari süreçler ve önlemler nedeniyle milyarlarca avro kaynak ayırmak zorunda kalmıştı.

Avrupa Birliği Rekabet Denetleme Komisyonu, 2017 yılında başlattığı soruşturmayı Nisan 2019’da tamamlamış ve Alman otomobil devleri BMW, Volkswagen ve Daimler’in kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmayla temiz emisyon sistemi teknolojisindeki gelişimi önlediklerini ortaya çıkarmıştı.

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