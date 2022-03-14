Haftaya yükselişle başladı: Borsada bugünün rakamları

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.066,62 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,56'yla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,58 artışla 2.053,85 puandan kapandı. Endeksin haftalık bazdaki yükselişi ise yüzde 3,17 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun gerçekleştirileceğini, buradan çıkacak haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

Çin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, hafta boyunca takip edilecek ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak



Söz konusu paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.



Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.



Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-11 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."