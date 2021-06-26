Halka arzda bir erteleme daha

İzmir Demir Çelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin halka arzından, daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleştirilmesi amacıyla vazgeçildiği belirtildi. Bloomberg HT’de yer alan habere göre, İzmir Demir Çelik tarafından yapılan açıklamada, “11.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin halka arzına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile “Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi” imzaladığı belirtilmişti.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 25.06.2021 tarihli toplantısında; danışman aracı kurum olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nın değerlendirmesi de dikkate alınarak, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. finansal tabloları ve güncellenen mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ile halka arza ilişkin mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arzı için gerekli şartların oluşmadığına ve bu sebeple söz konusu halka arz’dan şartların daha uygun olduğu bir dönemde yapılmak üzere şu an için vazgeçilmesine karar verilmiştir” denildi.