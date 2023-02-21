Halka arzlardan gelen kaynak işletme sermayesinde kullanıldı

Şirketlerin günlük faaliyetlerini döndürebilmeleri için gerekli olan stok ve ticari alacak gibi varlıklarda büyük sıkıntı var.

Son 6 aydır hemen hemen her iş insanının ajandasında işletme sermayesi ilk sıralarda yer alıyor. Yeni dönemde tüm bu gerçekler ışığında CEO’lar adeta birer finansçıya dönüşmüş durumda.

Capital Ocak 2022 sayısından

İş dünyasında özellikle işletme sermayesi ihtiyacı ve finansmana ulaşmaktaki sıkıntının artık bir kriz boyutunu aldığı ifade ediliyor.

İşletme sermaye ihtiyacını şirketler farklı şekillerde yönetiyor. Kimi kendi öz kaynaklarıyla ilerliyor, kimi halka arz gerçekleştirerek nakit akışı sağlama yolunu seçiyor kimiyse kredi alıyor.

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Lideri Özlem Ulaş,, halka arzlardan elde edilen kaynak işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığını söylüyor.

Özlem Ulaş; ‘2019 ve 2020 yılında 10’un altında olan birincil halka arz sayısı, 2021 yılında 50’nin üzerine çıktı. 2022 yılında da yaklaşık 35 halka arz gerçekleşti. Son yıllarda finansman kaynaklarının azalması, özel sermaye fonlarının yeni yatırımlara karşı çekimser davranması ve piyasalarda yatırımcının risk algısını artıran gelişmeler nedeniyle şirketler tarafından halka arza olan talep arttı. 2019 yılından beri gerçekleşen 100’ün üzerinde halka arz işlemi bunun kanıtı niteliğinde. Yaratılan fonlar, yatırım finansmanı, büyüme ve işletme sermayesi finansmanı olarak kullanıldı' diye konuşuyor.

ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ







