Halkbank ve İş Bankası'ndan hisse geri alımı

Türkiye İş Bankası, 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon adet hisse alımı gerçekleştirdi. Halkbank ise 8 milyon 850 bin adet hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası'nın hisse alımına ilişkin yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye İş Bankası paylarıyla ilgili dün 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 37,312 sınırına ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı.

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın dünkü alım öncesi İş Bankası sermayesindeki payları yüzde 37,262 seviyesinde bulunuyordu.

Halkbank’tan hisse geri alımı





Halkbank, 8 milyon 850 bin adet hisse geri alımı gerçekleştirdi. Halkbank'ın KAP’ta yayımlanan bildirimine göre, banka, aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül’de 8,06-8,58 TL fiyat aralığından 8 milyon 850 bin adet hisse geri alımı yaptı.