Hamdi Ulukaya ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı oldu

ABD Ticaret Odası'na bağlı ABD-Türkiye İş Konseyi'nin yeni başkanının, Chobani'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'nın olacağı duyuruldu.

ABD Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, Ulukaya'nın, ABD-Türkiye İş Konseyi'nin yeni başkanı olarak görev yapacağı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark, "Chobani ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Amerikan ve Türk iş çevrelerinin ortak girişimci ruhunu temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulukaya'nın dinamik liderliğini ve inovasyona olan bağlılığını ikili ilişkilere taşıyacağını aktaran Clark, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret ile yatırım ilerlemeye devam ederken ve şubat ayındaki yıkıcı depremlerin ardından toparlanma çabaları hızlanırken ABD Ticaret Odası'nın Ulukaya ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya da iş liderleri olarak sektörlerin ve toplulukların, geleceği şekillendirme gücü ve sorumluluğuna sahip olduklarını belirtti. Ulukaya, "Olumlu değişimi yönlendirmek ve herkes için daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için ortak bilgimizi ve kaynaklarımızı kullanmak ve iş birliği yapmak için ABD-Türkiye İş Konseyi'ne katılmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hamdi Ulukaya, iş konseyinin; Türkiye ve ABD halklarını bir araya getirmenin, bağlantılar kurmanın ve iki ülke için müreffeh bir ilişki geliştirmenin güçlü ve etkili bir yolu olarak hizmet ettiğini kaydetti.

ABD-Türkiye İş Konseyi

ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi'ni, eski Coca-Cola'nın Başkanı ve CEO'su Muhtar Kent ile 16 Mayıs 2013'te kurmuştu. Muhtar Kent liderliğindeki konsey; özellikle tarım, savunma, dijital ekonomi, enerji, sağlık, seyahat ve kadınların güçlendirilmesi gibi stratejik alanlarda, iki ülke ekonomisi ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi için hem hükümetler hem de iş çevreleriyle birlikte çalışmıştı.

Cargill Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David MacLennan, 2018'de başkanlık görevini Kent'ten devralmış ve konseyin ikinci başkanı olmuştu. MacLennan'ın görev süresi 30 Nisan 2023'te dolmuştu. Konsey, 2023'te 10'uncu yılını kutlarken, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, konseyin kuruluşundan bu yana 2 kattan fazla artarak yaklaşık 35 milyar dolara ulaştı. ABD-Türkiye İş Konseyi'nin her iki ülkede ticaret ve yatırım yapan 100'den fazla ABD'li ve Türk üye şirketi bulunuyor.