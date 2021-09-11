Hangi hidroelektrik santral özelleştirilecek?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çal Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi için ihaleye çıkacak.

11.09.2021 10:29:000
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Hangi hidroelektrik santral özelleştirilecek?

ÖİB'nin ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde geçici teminat bedeli 1 milyon lira olarak belirlenirken, başvurular 3 Kasım'a kadar yapılabilecek.

İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

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