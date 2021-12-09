Hangi şirketler 2008’den bu yana en yüksek ücret artışını planlıyor?

Rekor yüksek enflasyonla karşı karşıya olan ABD’de birçok şirketin maaşlarda 2008’den beri en büyük artışa gitmesi bekleniyor.

Bloomberght'de yer alan, Wall Street Journal’ın haberine göre ABD’de 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon nedeniyle şirketlerin gelecek yıl maaşlarda 2007-2009 resesyonundan da daha büyük ölçüde artışa gitmesi bekleniyor.

Conference Board’un bugün yayımlanan bir anketine göre şirketler seneye maaşlara ortalama yüzde 3.9 civarında zam yapacak. Bu, 2008’den beri en büyük artış olacak. Nisan ayı anketinde bu oran yüzde 3’tü.

Bu tür bir artışın tüketici fiyatlarını da yükseltebileceği ifade ediliyor. Ücret artışları enflasyonu daha fazla tırmandırırken karşılıklı olarak yaşanan bu artışlarda durdurulması zor bir döngüye girilebilir.

Conference Board Şef Ekonomisti Gad Levanon enflasyonun ücretler, ücretlerin enflasyon üzerindeki etkisinin uzun zamandır hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

Conference Board anketine ABD’de farklı sektörlerin olduğu toplam 229 şirket katıldı. Firmaların yarıdan fazlasının 10 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

Ekonomide politika yapıcılar için en büyük soru enflasyondaki yükselişin ne kadar süreceği. Fed yetkilileri son haftalarda fiyatların gelecek sene nasıl oluşacağı konusunda yeni belirsizlikler olduğunu belirtti. Yetkililer daha önce tedarik zinciri sıkıntılarının bitmesiyle enflasyonun geçici olacağını öngörüyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen haftaki bir sunumunda enflasyonu yükselten faktörlerin gelecek sene de devam edeceğini söyledi. Enflasyon Ekim’de yıllık yüzde 6.2 ile 30 yılın en büyük artışını kaydetmişti.