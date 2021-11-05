Hangi Türk şirketi Bermuda’da yolcu salonu açtı?

Bermuda L.F. Wade Uluslararası Havalimanı dış hatlar gidiş ile ABD gidiş terminallerinde açılan Primeclass lounge hizmet noktaları, markanın dünyada açtığı 65. özel yolcu salonu oldu.

Primeclass Bermuda’nın açılışına katılan TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, “Primeclass özel yolcu salonlarımız ile Bermuda’da hizmet vermeye başlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kuzey Amerika, havayolu trafiğinin en hızlı arttığı bölgeler arasında yer alıyor. Bermuda ise bölgenin seçkin tatil rotaları arasında öne çıkan, yolcu trafiği itibariyle önemli bir destinasyon. Bu yatırımla, global pazarda 20 ülkede faaliyet gösterdiğimiz yapımızla, işlettiğimiz özel yolcu salonu sayısını 65’e çıkarmış durumdayız. Bu açılış sürecinde işbirliği yaptığımız Skyport ve yerel iş ortağımız Graycliff Divans Bermuda Ltd’ye, özel olarak teşekkür etmek isterim” dedi.

Bermuda L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndaki yeni Primeclass özel yolcu salonları, giden yolcu katının iki farklı bölümünde yer alıyor. 66 kişilik oturma kapasitesi olan ABD dış hatlar salonu 2.605 m² alanda, 89 kişilik kapasitesi olan dış hatlar salonu ise 3.864 m² bir alanda faaliyet gösteriyor.

Her iki salon da konuklarını resepsiyon ve açık lobi alanıyla karşılıyor. Bermuda’nın çarpıcı manzaralarından yararlanacak şekilde düzenlenen salonlar, Bermuda'nın klasik ada mimarisini yansıtıyor. Primeclass dinlenme salonları, yolculara uçuşlarından önce en üst düzeyde konfor sağlamak için toplantı alanları ve duş gibi olanaklar da içeriyor.

TAV İşletme Hizmetleri Hakkında

TAV Havalimanları Holding’in bir iştiraki olan TAV İşletme Hizmetleri, 20 ülkede 65 havalimanındaki varlığıyla özel yolcu salonu işletmeciliği pazarında dünya liderleri arasında yer alıyor. Portföyünde yolcu karşılama ve uğurlama hizmetleri, hızlı geçiş, sadakat programı, TAV havalimanlarında ticari alanların yönetimi gibi hizmetler de bulunuyor. Primeclass, TAV Passport, Tavport.com, LoungeMe, Airporteasy.com gibi markalarıyla havayolu yolcularına global platformlarda seçkin alternatifler yaratan TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyonları, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya, Afrika, Latin, Orta ve Kuzey Amerika bölgelerinde sürüyor.