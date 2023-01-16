Hanzade Doğan, Davos'ta yapay zeka yatırımlarını anlatacak

Hanzade Doğan, Hepsiburada örneği üzerinden yola çıkarak yapay zeka ve bağlantılı yeni teknolojilere yapılan yatırımlar ve ekonomik kazanımlar konusunda açıklamalarda bulunacak.

16.01.2023 14:27:300
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Hanzade Doğan, Davos'ta yapay zeka yatırımlarını anlatacak

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleşecek "Yapay Zekaya Özenle Yatırım Yapmak" konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Hepsiburada açıklamasına göre, her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen World Economic Forum (WEF) Yıllık Toplantısı, bu yıl 16-20 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyanın önde gelen liderlerini, iş insanlarını, akademisyenleri, sivil toplum örgütleri temsilcilerini ve medya mensuplarını bir araya getiren Forum'un bu yılki teması ise "Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği" olarak belirlendi. Forum'da bu yıl da küresel sorunların çözümüne yönelik iş birlikleri için fikirlerin paylaşıldığı oturumlar gerçekleştirilecek.

Davos'un bu yıl en dikkat çekici oturumlarından birinde, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da konuşmacı olarak yer alacak. 18 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile 15.15-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan "Yapay Zekaya Özenle Yatırım Yapmak" başlığıyla Axios Baş Teknoloji Muhabiri Ina Fried'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda Hanzade Doğan'ın yanı sıra C3.AI Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Siebel, Data Kind CEO'su Lauren Woodman, Breyer Capital'in Kurucusu ve CEO'su Jim Breyer ile Dünya Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Başkanı Kay Firth-Butterfield konuşmacı olarak yer alacak.

Yatırımcıların yapay zeka gibi teknolojilerin faydalarını en üst düzeye çıkarmaları ve toplumsal risklerinin azaltılmasıyla ilgili yapılması gerekenlere odaklanılacak panelde Hanzade Doğan, Hepsiburada örneği üzerinden yola çıkarak yapay zeka ve bağlantılı yeni teknolojilere yapılan yatırımlar ve yapay zekanın sorumlu kullanımı ile elde edilecek sosyal ve ekonomik kazanımlar konusunda açıklamalarda bulunacak.

Dünya Ekonomik Forumu'nun organize ettiği "Yapay Zekada Sorumlu Yatırım Girişimi" ile doğrudan bağlantılı olarak gerçekleştirilecek oturumda devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticilerin yanı sıra basın mensupları da dinleyici olarak yer alacak.

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