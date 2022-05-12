Hasbiotech’ten 80 milyon dolarlık yatırım: Küba ilaçlarını dünya ile buluşturacak

İmzalanan sözleşme ile Küba’da kullanılan ve başarılı sonuçlara imza atan ilaçların dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılması sağlanacak.

Hasbiotech, Küba orijinal ilaçlarının global ticarileştirme amacı ile ilk etapta 80 milyon dolarlık yatırımı içeren bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu sözleşme ile Küba’da kullanılan ve başarılı sonuçlara imza atan ilaçların dünyanın diğer bölgelerinde ticarileşmesini sağlanacak. Hasbiotech bu ilaçların ticarileştirilmesini Birleşik Krallık da bulunan şirketi aracılığıyla gerçekleştirirken bir bölümünün çalışmasını Türkiye üzerinden yapacak.

BUBA Ventures’ın sağlık yatırımı olan Hasbiotech, Küba’nın ilaç şirketi CIGB ile 80 milyon dolar sermayeli ortaklık anlaşması imzaladı.

Orijinal moleküllerin geliştirme ve pazarlama haklarından oluşan ortak şirket zaten kullanılan ve başarılı sonuçlara imza atan ilaçların, dünyanın diğer bölgelerinde ticarileşmesini sağlayacak.

Hasbiotech bu ilaçların ticarileştirilmesini Birleşik Krallık’ta bulunan şirketi aracılığıyla gerçekleştirirken bir bölümünün çalışmasını da Türkiye üzerinden yapacak.

51 ülkeden 600’den fazla katılımcı ile gerçekleşen BioHabana kongresinin son gününde CIGB firması ile imzalanan bu önemli sözleşmenin yanı sıra Hasbiotech, diyabetik ayak ülserinde hayati bir ilaç olan Heberprot P’nin de global olarak pazarlanması ile ilgili de ayrı bir anlaşma gerçekleştirdi.

BUBA Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Bilgör ve CIGB Yönetim Kurulu Başkanı Marta Ayala tarafından imzalanan sözleşme törenine Başbakan Yardımcısı Jorge Luis Perdeomo’da katıldı.

Rusya, Çin ve Güney Kore ve Avusturalya gibi birçok önemli biyoteknoloji ülkelerinin takip ettiği imza töreni Küba’da canlı olarak yayınlandı ve basında büyük ilgi gördü. Türkiye adına atılan önemli bir adım olan bu anlaşma ile tüm dünyada pazara sunulacak orijinal ilaçların milyar doların üzerinde bir satış hacmine ulaşması öngörülüyor.

Hasbiotech Genel Müdürü Muhip Asutay söz konusu anlaşmaya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Küba’nın 3.000'den fazla doktoralı bilim adamı ile gerçekleştirdiği insanlık için büyük önem taşıyan ürünlerin Küba halkından sonra dünyada da kullanılmasını sağlayacak bir yatırımın içinde olabilmek Türk şirketi olarak bizleri gururlandırıyor. Türkiye’nin global platformda ilaç geliştirme vizyonuna sahip ender firmalarından biri olan Hasbiotech, kurduğu ortaklıkla, İngiltere’de üzerinden çok değerli orijinal ürünleri dünyanın kullanımına sunacak. Ayrıca bu ortaklığın Türkiye’nin dünyada orijinal ilaç geliştirme anlamında bir oyuncu olması adına da önemli bir adım olacağına inanıyoruz” dedi.

Söz konusu yatırım çerçevesinde orijinal ilaçların ticarileştirildikten sonra milyar dolar üstünde ciro yapması bekleniyor. Bu önemli adım ile Hasbiotech orijinal ürün geliştirme vizyonu ile başlattığı yatırımlarına ileride yeni projelerle devam edecek.

BUBA VENTURES HAKKINDA

BUBA Ventures teknoloji bazlı birçok girişime gerek kendi gerekse yönettiği fonlar aracılığı ile yatırım yapmaktadır. Gelecek vaat eden ekipleri, ürün ve servisleri yatırımcılarla bir araya getiren BUBA Ventures, iştirakleri aracılığıyla da özel programlar düzenlemektedir.

HASBIOTECH HAKKINDA

2009 yılında kurulan Hasbiotech, Küba ilaç sanayiinin önde gelen orijinal ürün ve teknolojileri başta olmak üzere birçok yenilikçi sağlık ürününü Türkiye'de temsil etmektedir. Kanser, diyabetik ülser, kalp hastalıkları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştiren Hasbiotech’in amacı bu orijinal ürünlerle Türk ve dünya sağlık sistemine katma değer sağlamaktır. Hasbiotech ayrıca ABD'den gıda takviyeleri, kozmetik ve tıbbi cihaz ürünler ithal edip Türkiye ve bölge pazarlarına ulaştıran bir satış ekibine sahip.