Hastaneden 'Rahmi Koç' açıklaması

İş insanı Rahmi Koç, kalça kırığı tanısıyla ameliyat oldu. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hastaneden yapılan açıklama şöyle:
"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.
Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."