Hastaneden 'Rahmi Koç' açıklaması

İş insanı Rahmi Koç, kalça kırığı tanısıyla ameliyat oldu. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

17 ARALIK, 20190
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Hastaneden 'Rahmi Koç' açıklaması

Hastaneden yapılan açıklama şöyle: 

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır. 

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir." 



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