Hatay'daki depremlerde 6 can kaybı, 294 yaralı

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olan 90 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre, deprem dün saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD, 5,8'lik depremle birlikte bölgede 90 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ, 294 YARALI VAR

Hatay merkezli depremde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır yaralı 18 kişinin hava ve kara yoluyla Adana ve Dörtyol’a nakillerinin yapıldığını aktardı.

HASARLI BİNADAN EŞYA ÇIKARIRKEN DEPREME YAKALANDILAR

Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı.

Yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, hepsinin cansız bedenine ulaşıldı.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" UYARISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgede bulunan vatandaşlardan hasarlı binalardan uzak durmalarını istedi.

"BARAJLARDA GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay merkezli iki depremin ardından Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum olmadığı bilgisini paylaştı.

İKİ HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

6,4'lük depremin ardından İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tahliye edildi. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

VALİLİK BİNASININ BİR KISMI YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğk binasının bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

ORTA DOĞU'DA BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle yaralananlar oldu.

Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.

Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. Depremin hissedildiği kentlerde halk kendini sokaklara attı.