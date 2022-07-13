Hava yastığı ve ABS olmadan üretilen Lada Granta

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Rusya’da otomobil endüstrisinde önemli değişiklikler yaşanmıştı. Avtovaz, kamulaştırma sonrası Lada üretimi yapacağını duyurmuştu. Yaptırımlar ve Rusya pazarından çekilen tedarikçiler nedeniyle ABS ve hava yastığı olmadan üretilen Lada Granta Cross’un satış fiyatı açıklandı. AutoVAZ, Lada Granta otomobillerin Cros versiyonunda üretime devam kararı verdi. Arabanın maliyeti de belli oldu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mayıs 2022’de yaptığı açıklamada Fransız şirketi Renault’un Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurmuştu. Açıklamada, Renault ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtilmişti. Anlaşmaya göre, Renault Rusya’nın tüm payının Moskova belediye yönetimine devredildiği, Fransız şirketin, ülkenin en büyük otomobil şirketi Avtovaz’daki yüzde 68 payının ise NAMI adlı Rus enstitüsüne geçeceği açıklanmaştı. Renault Avtovaz’daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğuna işaret edildi.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve pazardan çekilen tedarikçiler nedeniyle ABS ve hava yastığı olmadan üretilen Lada Granta Cross’un satış fiyatı açıklandı. “Sadeleştirilmiş” Ladaların fiyatı 722 bin 300 rubleden (Yaklaşık 12 bin dolar) başlıyor. Aracın çevre standardının ise Euro-2’ye düşürüldüğü belirtiliyor.

Auto VAZ’ın açıklamasında ise “Sürücü koltuğu yüksekliği ayarlanabilir. Güvenilir, ekonomik ve yüksek torklu bir motor (90 hp) ve manuel şanzıman ile donatılmıştır” denildi. Araçta elektrikli hidrolik direksiyon, ön kapılar için elektrikli camlar, araç bilgisayarı olduğu belirtiliyor.

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov boş ve yetersiz donanımlı Lada Granta üretimi için açıklama yapmıştı. Borisov, “Bir araba fabrikasını birkaç aylığına kapatmak ne anlama geliyor? Yüksek fırını durdurmak gibidir, daha sonra başlatamazsınız. Basitleştirilmiş özelliklere sahip modellere geçmek için geçici bir karar verildi” demişti. Borisov ileride sürücülerin hava yastığı taktırabileceğini söylemişti.

Yapılan açıklamaya göre araç elektrikli hidrolik direksiyon, ön kapılar için elektrikli camlar, ısıtmalı dış aynalar ve bir araç bilgisayarı ile donatılacak. AvtoVAZ bu yıl tedarik eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşadı. Haziran ayının başlarında, dört günlük bir çalışma haftasına geçti ve ayrıca Lada Granta’nın “basitleştirilmiş” bir versiyonunun üretimine devam etti. Autonews.ru’nun bildirdiğine göre Lada Granta Classic modeli “ithalattan bağımsız” bir konfigürasyonda üretilecek: ABS ve hava yastıkları da olmayacak.